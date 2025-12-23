Black Myth: Wukong дала импульс туризму в Китае - после релиза игры число поисковых запросов выросло на 3178%

Экшен-RPG Black Myth: Wukong оказывает влияние, выходящее далеко за рамки игрового мира, превращая игроков в настоящих туристов в Китае. Провинция Шаньси, послужившая источником вдохновения для нескольких локаций в игре, значительно увеличила туристический поток с момента выхода игры, разработанной компанией Game Science.

На недавней ежегодной конференции китайской игровой индустрии руководители туристической отрасли представили впечатляющие данные об этом явлении. Цинпин Гао, генеральный директор туристической организации в Шаньси, рассказал, что игра точно воссоздаёт 27 исторических мест в провинции.

Согласно представленным данным, доходы от продажи билетов на эти исторические места резко выросли всего через два месяца после выхода игры Black Myth: Wukong, превысив 160 миллионов юаней (приблизительно 22,7 миллиона долларов США). Это явление также способствовало развитию смежных секторов, таких как гостиничный бизнес, гастрономия, транспорт и местная торговля.

Количество онлайн-запросов по теме «туризм в Шаньси» увеличилось на впечатляющие 3178% по сравнению с прошлым годом, а количество просмотров соответствующих постов в китайских социальных сетях превысило 40 миллиардов. Гао подчеркнул, что успех во многом обусловлен быстрой реакцией местных органов власти и туристических организаций, которые разработали специальные стратегии для извлечения выгоды из интереса, вызванного игрой.

Культурное влияние игры проявилось и в других форматах. Художественная выставка, посвящённая Black Myth: Wukong, проходившая в Музее Китайской академии искусств в Ханчжоу с апреля по июль этого года, побила рекорды посещаемости. Первоначально запланированная на 40 дней, выставка была продлена до 108 дней из-за чрезвычайно высокого спроса. Даже при ежедневном лимите в 4000-6000 посетителей выставка привлекла 450 000 человек за три с половиной месяца. Сюэцзюнь Сюань, куратор выставки, сообщил, что примерно 80% посетителей были моложе 18 лет, и более половины заявили, что посещают художественную выставку впервые.