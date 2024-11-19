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Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.5 1 379 оценок

Black Myth: Wukong - еще один номинант на GOTY на Game Awards с самым низким средним баллом в истории

Gruz_
Новости

Black Myth Wukong - одна из игр, номинированных на премии The Game Awards 2024 на звание «Игра года». Любопытно, что именно у этой игры самый низкий средний балл среди всех, кто боролся за это звание на протяжении многих лет.

На данный момент экшен от Game Science имеет средний рейтинг 81 балл на Metacritic и 82 на Opencritic. Согласно исследованию Polygon, Wukong все еще находится на втором месте в рейтинге, если учитывать только Opencritic, так как до него на GOTY номинировалась PlayerUnknown's Battlegrounds (сейчас PUBG: Battlegrounds), которая получила 77 баллов на Opencritic и 86 на Metacritic.

В целом, у предыдущих номинантов на GOTY вряд ли средний балл ниже 85. Среди немногих - Middle-earth: Shadow of Mordor (2014), Assassin's Creed Odyssey (2018), Control (2019), Death Stranding (2019), Ghost of Tsushima (2020), Resident Evil Village (2021), Stray (2022). Ни одна из них не победила.

Игра с самым низким рейтингом, получившая награду «Игра года», была Dragon Age: Inquisition в 2014 году. Она получила 85 баллов на Metacritic и 88 на Opencritic.

7
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Alcatraz74

Нет повесточки нет и награды,реалии сегодняшнего времени,игрой года станет повесточное дерьмо с донатом и уродливыми персами все как положено.а по факту вуконг шедевр,в игре абсолютно все сделано с душой,музыка,персонажи,геймплей сюжет и т.д.я уже молчу про то что в игре самые красивые девушки ,из-за этого игра и собрала низкие оценки,потому что недомерки которые жрут чизбургер каждый день,они не довольны тем что в игре красивые персонажи.в вуконге вообще нет повесточки и это редкость сейчас,даже в сталкере 2 уже есть повесточка,женщины и негры

3
Eclair_93

Играть за обезьяну тоже такое себе...

-3
aptem4ka

Так обзорщики из крупных изданий по ходу и до 3 главы не дошли, раз ныли про отсутствие женщин)

А паучихи да, горячие) а лисичка - так вообще)

1
GraF68ru

Женщины теперь повестка, ты бы таблеточку скушал что ли.

0
RedundantRutherford

Окей, почему, по твоей логике, не номинировали тогда вейлгард с тонной повестки?

0
1barac9U7ada7

Самая Лучшая Игра Года и самый низкий балл? Ну ожидаемо же , чё. Это ведь не потому что она китайская?

2
Jonny NoxWill

игра крутая, но одноразовая, прошел и забыл.

0
Floww

Фанаты мартышки будут защищать своего собрата)) но победит игра для людей, а не для обезьян))

0
VaZZers

Во прикол будет, елси велигуард готи возьмёт.

-1
Lyс

Так нет её в номинантах

3
Шаман Шаманыч

так этот мусор не номинировали даже)

1
Destroited

Black Myth: Куколд

-2
Jarvis666

Лучше уж пусть победит BG 3 или Сайлент Хилл, чем этот, сделанный на коленке, мусор, без сюжета и смысла.

-13
ZAUSA

Baldur's gate 3 уже победила на Gayming Award 2024.

0
Лидер X ZAUSA

аххаха, лучшая лгтб игра, хорошо что я прошел мимо этой гомосятины

4