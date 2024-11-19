Black Myth: Wukong - еще один номинант на GOTY на Game Awards с самым низким средним баллом в истории

Black Myth Wukong - одна из игр, номинированных на премии The Game Awards 2024 на звание «Игра года». Любопытно, что именно у этой игры самый низкий средний балл среди всех, кто боролся за это звание на протяжении многих лет.

На данный момент экшен от Game Science имеет средний рейтинг 81 балл на Metacritic и 82 на Opencritic. Согласно исследованию Polygon, Wukong все еще находится на втором месте в рейтинге, если учитывать только Opencritic, так как до него на GOTY номинировалась PlayerUnknown's Battlegrounds (сейчас PUBG: Battlegrounds), которая получила 77 баллов на Opencritic и 86 на Metacritic.

В целом, у предыдущих номинантов на GOTY вряд ли средний балл ниже 85. Среди немногих - Middle-earth: Shadow of Mordor (2014), Assassin's Creed Odyssey (2018), Control (2019), Death Stranding (2019), Ghost of Tsushima (2020), Resident Evil Village (2021), Stray (2022). Ни одна из них не победила.

Игра с самым низким рейтингом, получившая награду «Игра года», была Dragon Age: Inquisition в 2014 году. Она получила 85 баллов на Metacritic и 88 на Opencritic.