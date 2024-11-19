Black Myth: Wukong - еще один номинант на GOTY на Game Awards с самым низким средним баллом в истории

Black Myth Wukong - одна из игр, номинированных на премии The Game Awards 2024 на звание «Игра года». Любопытно, что именно у этой игры самый низкий средний балл среди всех, кто боролся за это звание на протяжении многих лет.
На данный момент экшен от Game Science имеет средний рейтинг 81 балл на Metacritic и 82 на Opencritic. Согласно исследованию Polygon, Wukong все еще находится на втором месте в рейтинге, если учитывать только Opencritic, так как до него на GOTY номинировалась PlayerUnknown's Battlegrounds (сейчас PUBG: Battlegrounds), которая получила 77 баллов на Opencritic и 86 на Metacritic.
В целом, у предыдущих номинантов на GOTY вряд ли средний балл ниже 85. Среди немногих - Middle-earth: Shadow of Mordor (2014), Assassin's Creed Odyssey (2018), Control (2019), Death Stranding (2019), Ghost of Tsushima (2020), Resident Evil Village (2021), Stray (2022). Ни одна из них не победила.
Игра с самым низким рейтингом, получившая награду «Игра года», была Dragon Age: Inquisition в 2014 году. Она получила 85 баллов на Metacritic и 88 на Opencritic.
Нет повесточки нет и награды,реалии сегодняшнего времени,игрой года станет повесточное дерьмо с донатом и уродливыми персами все как положено.а по факту вуконг шедевр,в игре абсолютно все сделано с душой,музыка,персонажи,геймплей сюжет и т.д.я уже молчу про то что в игре самые красивые девушки ,из-за этого игра и собрала низкие оценки,потому что недомерки которые жрут чизбургер каждый день,они не довольны тем что в игре красивые персонажи.в вуконге вообще нет повесточки и это редкость сейчас,даже в сталкере 2 уже есть повесточка,женщины и негры
Играть за обезьяну тоже такое себе...
Так обзорщики из крупных изданий по ходу и до 3 главы не дошли, раз ныли про отсутствие женщин)
А паучихи да, горячие) а лисичка - так вообще)
Женщины теперь повестка, ты бы таблеточку скушал что ли.
Окей, почему, по твоей логике, не номинировали тогда вейлгард с тонной повестки?
Самая Лучшая Игра Года и самый низкий балл? Ну ожидаемо же , чё. Это ведь не потому что она китайская?
игра крутая, но одноразовая, прошел и забыл.
Фанаты мартышки будут защищать своего собрата)) но победит игра для людей, а не для обезьян))
Во прикол будет, елси велигуард готи возьмёт.
Так нет её в номинантах
так этот мусор не номинировали даже)
Black Myth: Куколд
Лучше уж пусть победит BG 3 или Сайлент Хилл, чем этот, сделанный на коленке, мусор, без сюжета и смысла.
Baldur's gate 3 уже победила на Gayming Award 2024.
аххаха, лучшая лгтб игра, хорошо что я прошел мимо этой гомосятины