Black Myth: Wukong и Elden Ring продолжают удерживать лидерство в чарте продаж Steam

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 11 по 18 июня. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода
Black Myth: Wukong продолжает удерживать лидерство и занимает первое место в чарте продаж. Сюжетное дополнение к Destiny 2, ранее занимавшее четвертое место, вылетело из топ-10.
Среди новинок в чарте можно заметить KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX сразу на третьем месте. На данный момент на игру действует скидка 31%. Shin Megami Tensei 5: Vengeance смогла занять 7 место
Elden Ring остается на втором месте, Bodycam - на шестом, а Steam Deck - на пятом. В топ-10 вернулись адские десантники с Helldivers 2.
- Black Myth: Wukong
- Elden Ring
- KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-
- Elden Ring Shadow of the Erdtree
- Steam Deck
- Bodycam
- Shin Megami Tensei 5: Vengeance
- HELLDIVERS 2
- Dead by Daylight
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege
слишком хорошо выглядит
IGN что с лицом? с Hogwarts Legacy обосрались, со Stellar Blade обосрались, теперь и с Wukong сидите обосраные. кто бы уже разогнал эту шоблу-ё6лу
Не знаю, мне не хочется играть за обезьяну, это больше подойдет тем кто от них произошел.
Расит, здесь расист. А сам то ты от кого произошёл? От Атлантов видимо?
ты от собаки сутулой произошел?
Игроки в ГТА исключительно бандиты, а игроки в мафию - мафиози? Или ещё лучше, игроки в Dark Souls рыцари, маги и пироманты?)