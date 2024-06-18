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Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.6 277 оценок

Black Myth: Wukong и Elden Ring продолжают удерживать лидерство в чарте продаж Steam

butcher69
Новости

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 11 по 18 июня. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода

Black Myth: Wukong продолжает удерживать лидерство и занимает первое место в чарте продаж. Сюжетное дополнение к Destiny 2, ранее занимавшее четвертое место, вылетело из топ-10.

Среди новинок в чарте можно заметить KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 ReMIX сразу на третьем месте. На данный момент на игру действует скидка 31%. Shin Megami Tensei 5: Vengeance смогла занять 7 место

Elden Ring остается на втором месте, Bodycam - на шестом, а Steam Deck - на пятом. В топ-10 вернулись адские десантники с Helldivers 2.

  1. Black Myth: Wukong
  2. Elden Ring
  3. KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-
  4. Elden Ring Shadow of the Erdtree
  5. Steam Deck
  6. Bodycam
  7. Shin Megami Tensei 5: Vengeance
  8. HELLDIVERS 2
  9. Dead by Daylight
  10. Tom Clancy's Rainbow Six Siege
8
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
dima_answer

слишком хорошо выглядит

-1
r23dom

IGN что с лицом? с Hogwarts Legacy обосрались, со Stellar Blade обосрались, теперь и с Wukong сидите обосраные. кто бы уже разогнал эту шоблу-ё6лу

-1
AndralStormborn

Не знаю, мне не хочется играть за обезьяну, это больше подойдет тем кто от них произошел.

-5
Farisey

Расит, здесь расист. А сам то ты от кого произошёл? От Атлантов видимо?

-2
Cryo1986

ты от собаки сутулой произошел?

1
Walеn

Игроки в ГТА исключительно бандиты, а игроки в мафию - мафиози? Или ещё лучше, игроки в Dark Souls рыцари, маги и пироманты?)

0