Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.5 1 935 оценок

Black Myth: Wukong на PS5 получила гигантский патч, улучшающий оптимизацию

Gruz_ Gruz_

Black Myth: Wukong существует уже более года, но разработчики из китайской студии Game Science не перестают ее улучшать. Вчера вышло новое крупное обновление под номером 1.0.20.21756, в котором улучшена производительность игры на PlayStation 5, но вскоре патч будет доступен и на других платформах — ПК и Xbox Series X/S.

На консоли Sony патч занимает более 93 ГБ, что почти равно размеру самой игры. Причина столь большого размера заключается в перераспределением данных. Вопрос в том, не лучше ли будет переустановить игру, но, в любом случае, по словам разработчиков, обновление принесет много улучшений и лучшую оптимизацию.

В часности, на PS5 удалось сократить время загрузки и вернуться к режиму производительности с частотой 60 Гц, что позволило уменьшить задержку ввода, улучшить качество некоторых текстур, использование памяти и качество motion blur. Помимо этого, игроки могут ожидать улучшенного игрового опыта в битве с одним конкретным боссом, а также ряд других технических улучшений.

Кстати, что касается последнего патча, то на ПК рекомендуется удалить все моды и проверить целостность игры. Невыполнение этого требования после обновления может вызвать проблемы с совместимостью, которые помешают запуску игры, загрузке сохраненных игр или приведут к ошибкам во время игрового процесса. Также патч добавит поддержку AMD FSR4

Ознакомиться с полным списком изменений можно здесь.

Юрий Пенкин

а что там на эске будет?

2
antiRed

как игра ? стоить проходить или очередной соулс ?

Tristall_Marauder

Пройти стоит,но сюжета нет, и это просто очень красивый босс раш, до солса там далеко. Если Путешествие на запад не читали,то с той краткой выжимки в игре нихрена не понятно.

2
antiRed Tristall_Marauder

вижу кроме графона в игре ничего нет как я понял

VengelBryde Tristall_Marauder

сюжет есть просто больше книг читать надо... офнись уже

Сергей Понащенко

Я думал и на пк сразу. Ну ждём значит.