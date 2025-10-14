Black Myth: Wukong на PS5 получила гигантский патч, улучшающий оптимизацию

Black Myth: Wukong существует уже более года, но разработчики из китайской студии Game Science не перестают ее улучшать. Вчера вышло новое крупное обновление под номером 1.0.20.21756, в котором улучшена производительность игры на PlayStation 5, но вскоре патч будет доступен и на других платформах — ПК и Xbox Series X/S.

На консоли Sony патч занимает более 93 ГБ, что почти равно размеру самой игры. Причина столь большого размера заключается в перераспределением данных. Вопрос в том, не лучше ли будет переустановить игру, но, в любом случае, по словам разработчиков, обновление принесет много улучшений и лучшую оптимизацию.

В часности, на PS5 удалось сократить время загрузки и вернуться к режиму производительности с частотой 60 Гц, что позволило уменьшить задержку ввода, улучшить качество некоторых текстур, использование памяти и качество motion blur. Помимо этого, игроки могут ожидать улучшенного игрового опыта в битве с одним конкретным боссом, а также ряд других технических улучшений.

Кстати, что касается последнего патча, то на ПК рекомендуется удалить все моды и проверить целостность игры. Невыполнение этого требования после обновления может вызвать проблемы с совместимостью, которые помешают запуску игры, загрузке сохраненных игр или приведут к ошибкам во время игрового процесса. Также патч добавит поддержку AMD FSR4

Ознакомиться с полным списком изменений можно здесь.