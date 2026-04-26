Black Myth: Wukong 20.08.2024
Black Myth: Wukong, NFS Unbound, Mafia: The Old Country и ряд других игр получили обновления гипервизор-обходов Denuvo.

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Для таких игр как Black Myth: Wukong, Need for Speed Unbound, Mafia: The Old Country, Atomic Heart и Total War: WARHAMMER III вышли обновления способа обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты по прежнему позволяет запускать игру на процессорах AMD и Intel.

Обновления гипервизор-обходов Denuvo связано с вышедшими обновлениями для самих игр.

Остаётся дождаться обновления репака от FitGirl или от другого репакера, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.

Nur fi Alzalam

Ретро геймер, прям сейчас появилось правонарушение, а ну хвас

Playground C0rrupt WH0RE

Товарищи, что скажете, это разраб делает выстрел с пистолета себе в яйцо, или с дробаща в голову???

Red Salamandra

Интересно почему юбки продолжают ставить дунька. Интересно, когда все откажутся, они наверно единственные, кто будет её ставить)) Или я кого-то упустил ещё?

Red Salamandra

Щас в другой теме прочитал, что Atomic heart оказывается без ВПН не работает. Охренеть. Так эти взломы теперь во благо ещё))

