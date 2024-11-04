Black Myth: Wukong номинирована на Ультимативную игру года на Golden Joystick Awards

Black Myth: Wukong, самый большой хит 2024 года, покорил сердца многих. Хотя ее успех был совершенно неожиданным для многих геймеров, он определенно послужил катализатором для гораздо большего от китайских разработчиков.
Эта игра побила рекорды в Steam, и теперь это самая популярная однопользовательская игра на платформе. Однако, несмотря на столь хорошие результаты и исключительно положительные отзывы от фанатов, игра не была номинирована на премию Golden Joystick Awards 2024 для ПК или консолей. Это вызвало огромный переполох среди фанатов, но им больше не о чем беспокоиться. Игра была номинирована на премию Ультимативная игра года.
На премию номинированы Satisfactory, Final Fantasy 7 Rebirth, Dragon Age: The Veilguard, COD: Black Ops 6, Metaphor: ReFantazio, Balatro, Silent Hill 2 remake, Black Myth: Wukong, Helldivers 2, Astro Bot, Animal Well и Tekken 8.
Голосование будет открыто с сегодняшнего дня до 8 ноября. Пользователи должны выбрать три игры из списка. Победители премии Golden Joystick Awards 2024 будут официально объявлены на церемонии, которая состоится 21 ноября 2024 года и будет транслироваться на портале GamesRadar+.
А победит все равно DA veilguard, ибо так выгодно для западных копрораций.
А если не победит, то чем будешь отмывать рот?
незамерзайкой или боярышником
Вероятнее всего)
Так голосуют пользователи. И ты можешь проголосовать на сайте gamesradar
Ты уже вон начал, по аватарке видно...
Хорошей игре хорошие награды и продажи. Пора уже в народный магазин отправлять, пираты заждались.
у меня даже устанавливаться не захочет // Евгений Черномазов
Да уж
чего мелочиться, давайте уже ей галактическую-вселенскую игру тысячелетия
Как же индустрия деграднула...
ну то есть то, что Укун объективно лучшая игра в 24 году вообще без конкурентов, тебя это смутило. а то, что номинирована Вэилгард - нет?)