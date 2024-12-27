Black Myth: Wukong показала самый лучший показатель онлайна в Steam среди всех игр, вышедших в 2024 году

Несмотря на то что Valve поделилась с общественностью перечнем самых популярных и доходных игр Steam за 2024 год, они не стали их ранжировать, тем более что не все игры в этом списке вышли в 2024 году.

Воспользовавшись сервисом SteamDB, можно составить рейтинг 10 лучших игр Steam за 2024 год по пиковому онлайну, что является неплохим показателем интереса игроков и частично рентабельных игровых проектов.

Китайская экшен-RPG Black Myth: Wukong показала максимальное количество онлайн-игроков - 2,4 миллиона человек. Данный результат является наивысшим среди всех игр, которые вышли в 2024 году в сервисе Steam. На втором месте по пиковому онлайну находится Palworld с показателем 2,1 млн игроков, а на третьем - Banana с 917 тысячами игроков.

Десять лучших игр 2024 года по пиковому онлайну в Steam:

Black Myth: Wukong - 2 415 714 игроков (август 2024) Palworld - 2 101 867 игроков (январь 2024, ранний доступ) Banana - 917 272 игроков (июнь 2024) Path of Exile 2 - 578 569 игроков (декабрь 2024, ранний доступ) Marvel Rivals - 480 990 игроков (декабрь 2024) HELLDIVERS 2 - 458 709 игроков (февраль 2024) THRONE AND LIBERTY - 336 300 игроков (октябрь 2024) Last Epoch - 264 708 игроков (февраль 2024, выход из раннего доступа) Once Human - 231 668 игроков (июль 2024) Warhammer 40,000: Space Marine 2 - 225 690 игроков (сентябрь 2024)

Как видно, в десятке лучших игр Steam 2024 года по количеству одновременных игроков оказались сразу две русские игры - Banana и Warhammer 40,000: Space Marine 2.