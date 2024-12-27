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Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.6 1 510 оценок

Black Myth: Wukong показала самый лучший показатель онлайна в Steam среди всех игр, вышедших в 2024 году

Gruz_
Новости

Несмотря на то что Valve поделилась с общественностью перечнем самых популярных и доходных игр Steam за 2024 год, они не стали их ранжировать, тем более что не все игры в этом списке вышли в 2024 году.

Воспользовавшись сервисом SteamDB, можно составить рейтинг 10 лучших игр Steam за 2024 год по пиковому онлайну, что является неплохим показателем интереса игроков и частично рентабельных игровых проектов.

Китайская экшен-RPG Black Myth: Wukong показала максимальное количество онлайн-игроков - 2,4 миллиона человек. Данный результат является наивысшим среди всех игр, которые вышли в 2024 году в сервисе Steam. На втором месте по пиковому онлайну находится Palworld с показателем 2,1 млн игроков, а на третьем - Banana с 917 тысячами игроков.

Десять лучших игр 2024 года по пиковому онлайну в Steam:

  1. Black Myth: Wukong - 2 415 714 игроков (август 2024)
  2. Palworld - 2 101 867 игроков (январь 2024, ранний доступ)
  3. Banana - 917 272 игроков (июнь 2024)
  4. Path of Exile 2 - 578 569 игроков (декабрь 2024, ранний доступ)
  5. Marvel Rivals - 480 990 игроков (декабрь 2024)
  6. HELLDIVERS 2 - 458 709 игроков (февраль 2024)
  7. THRONE AND LIBERTY - 336 300 игроков (октябрь 2024)
  8. Last Epoch - 264 708 игроков (февраль 2024, выход из раннего доступа)
  9. Once Human - 231 668 игроков (июль 2024)
  10. Warhammer 40,000: Space Marine 2 - 225 690 игроков (сентябрь 2024)

Как видно, в десятке лучших игр Steam 2024 года по количеству одновременных игроков оказались сразу две русские игры - Banana и Warhammer 40,000: Space Marine 2.

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18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
GremlinGOD

Респект за то, что поставила раком повесточных безумцев

8
Рикочико

На первом месте игра про обезьяну, на третьем про бананы.

Ну понятно кто Стим оккупировал.

4
ZAUSA

Китайцев много...

2
NuKoLb

игра классная
иди в свой симс 4 гоняй

2
hpi

Трон оф либерти печально(

1
EvgeniiV

Супер 👍

1
Пользователь ВКонтакте

Китайский соус лайк
Китайская копия покемонов с пушками
Банан (хм, мб тож китайский) // Глеб Громов

1
My life is a game

цена пока что кусается, подожду скидок,а желание не особо сильное в нее поиграть

0
Авраам Линкольн

Смотришь на весь этот список и плакать хочется! Кто в это д*рьмо играет и зачем? Почему вы так себя ненавидите? Что с вами не так ГЕЙмеры? Хотя да, о чем это я, как раз таки в этот список и играют разве что ГЕЙмеры, нормальные игроки к этому не прикоснуться даже 3-х метровой палкой, уж очень оно смердит и мерзкое, коричневое на взгляд!

0
Tiger Goose
3-х метровой палкой

Ты имеешь в виду посох Сунь Укуна?

2
Лидер X

накрутка чиназес

-4
dexxxx123

этож не гейские врата 3 где всратые фанаты призывали покупать по несколько копий чтобы создавать фейковый онлайн. Тут китайцы настоящие.

-1
Рикочико dexxxx123

этож не китайская макака где всратые фанаты понижали оценку в стим "гейские врата 3". Тут фанаты настоящие.

-1
dexxxx123

А про гейские врата уже все забыли, не помогли даже накрутки.

-4
Tiyagon

Она в 23 вышла, ее априори в этом списке быть не может

1
lDjazZy

Что толку от пикового онлайна макаки учитывая что её другие хитовые синглы + годовалой давности обходят в суточном)) Скоро о ней забудут все

-6
0ncnjqybr

Тебе, может, и никакого. А разрабы залутали тонны бабла, и теперь, в принципе, всю жизнь могут не работать. :)

0
simiola

Они уже 10 раз все отбили и купаются в бабках

0