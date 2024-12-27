Black Myth: Wukong показала самый лучший показатель онлайна в Steam среди всех игр, вышедших в 2024 году

Несмотря на то что Valve поделилась с общественностью перечнем самых популярных и доходных игр Steam за 2024 год, они не стали их ранжировать, тем более что не все игры в этом списке вышли в 2024 году.
Воспользовавшись сервисом SteamDB, можно составить рейтинг 10 лучших игр Steam за 2024 год по пиковому онлайну, что является неплохим показателем интереса игроков и частично рентабельных игровых проектов.
Китайская экшен-RPG Black Myth: Wukong показала максимальное количество онлайн-игроков - 2,4 миллиона человек. Данный результат является наивысшим среди всех игр, которые вышли в 2024 году в сервисе Steam. На втором месте по пиковому онлайну находится Palworld с показателем 2,1 млн игроков, а на третьем - Banana с 917 тысячами игроков.
Десять лучших игр 2024 года по пиковому онлайну в Steam:
- Black Myth: Wukong - 2 415 714 игроков (август 2024)
- Palworld - 2 101 867 игроков (январь 2024, ранний доступ)
- Banana - 917 272 игроков (июнь 2024)
- Path of Exile 2 - 578 569 игроков (декабрь 2024, ранний доступ)
- Marvel Rivals - 480 990 игроков (декабрь 2024)
- HELLDIVERS 2 - 458 709 игроков (февраль 2024)
- THRONE AND LIBERTY - 336 300 игроков (октябрь 2024)
- Last Epoch - 264 708 игроков (февраль 2024, выход из раннего доступа)
- Once Human - 231 668 игроков (июль 2024)
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 - 225 690 игроков (сентябрь 2024)
Как видно, в десятке лучших игр Steam 2024 года по количеству одновременных игроков оказались сразу две русские игры - Banana и Warhammer 40,000: Space Marine 2.
Респект за то, что поставила раком повесточных безумцев
На первом месте игра про обезьяну, на третьем про бананы.
Ну понятно кто Стим оккупировал.
Китайцев много...
игра классная
иди в свой симс 4 гоняй
Трон оф либерти печально(
Супер 👍
Китайский соус лайк
Китайская копия покемонов с пушками
Банан (хм, мб тож китайский) // Глеб Громов
цена пока что кусается, подожду скидок,а желание не особо сильное в нее поиграть
Смотришь на весь этот список и плакать хочется! Кто в это д*рьмо играет и зачем? Почему вы так себя ненавидите? Что с вами не так ГЕЙмеры? Хотя да, о чем это я, как раз таки в этот список и играют разве что ГЕЙмеры, нормальные игроки к этому не прикоснуться даже 3-х метровой палкой, уж очень оно смердит и мерзкое, коричневое на взгляд!
Ты имеешь в виду посох Сунь Укуна?
накрутка чиназес
этож не гейские врата 3 где всратые фанаты призывали покупать по несколько копий чтобы создавать фейковый онлайн. Тут китайцы настоящие.
этож не китайская макака где всратые фанаты понижали оценку в стим "гейские врата 3". Тут фанаты настоящие.
А про гейские врата уже все забыли, не помогли даже накрутки.
Она в 23 вышла, ее априори в этом списке быть не может
Что толку от пикового онлайна макаки учитывая что её другие хитовые синглы + годовалой давности обходят в суточном)) Скоро о ней забудут все
Тебе, может, и никакого. А разрабы залутали тонны бабла, и теперь, в принципе, всю жизнь могут не работать. :)
Они уже 10 раз все отбили и купаются в бабках