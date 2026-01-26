Black Myth: Wukong получила неофициальный кооперативный режим на 10 игроков

Команда энтузиастов ReadyM выпустила масштабное обновление для своей модификации WukongMP, которая трансформирует популярный одиночный экшен Black Myth: Wukong в проект с поддержкой сетевой игры. По своей концепции инструмент напоминает платформу FiveM для Grand Theft Auto V, позволяя сообществу создавать собственные многопользовательские сценарии.

Актуальная версия модификации под номером 0.19.0 открывает доступ к полноценному кооперативному прохождению сюжетной кампании. Разработчики реализовали синхронизацию квестов, мировых событий и сражений с боссами, что позволяет группе пользователей совместно исследовать игровой мир. На данный момент сессии поддерживают одновременное участие до десяти человек. Помимо совместного прохождения, мод предлагает режимы PvP и PvE на различных аренах.

В последнем обновлении авторы сосредоточились на исправлении технических ошибок и улучшении стабильности соединения. Особое внимание было уделено синхронизации анимаций особых атак боссов, таких как захваты, чтобы они корректно отображались для всех участников битвы. Также были устранены проблемы с коллизией персонажей при одновременном использовании святилищ. Для предотвращения сбоев во время кинематографических вставок использование чат-команд теперь временно блокируется.

Для запуска модификации требуется наличие лицензионной копии игры в Steam или Epic Games Launcher. Весь процесс установки и обновления файлов осуществляется через специальный лаунчер от команды ReadyM, который автоматически синхронизирует данные между участниками сессии. Это избавляет игроков от необходимости вручную настраивать совместимость версий. Проект находится в стадии активной разработки, и создатели планируют в дальнейшем расширять серверную инфраструктуру и добавлять поддержку пользовательских модов.