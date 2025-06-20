Black Myth: Wukong получила свою первую скидку в размере 20%

Студия Game Science объявила о начале распродажи Black Myth: Wukong - игра получила свою первую скидку с момента релиза. Распродажа игры продлится с 20 июня до 11 июля, все цифровые издания игры получили скидку в размере 20% на обоих платформах.
Black Myth: Wukong - action-RPG по мотивам китайской мифологии. Сюжет игры основывается на "Путешествии на Запад", одном из четырёх классических романов китайской литературы. Став Избранным, игроку предстоит отправиться в приключение, полное испытаний и чудес, чтобы приподнять завесу тайны над великой легендой.
Black Myth: Wukong доступна на PC и PS5, а 20 августа выйдет и на Xbox Series X/S.
О, уже норм цена, на НГ можно будет взять.
пусть уже денуву снимают. никто не купит у них больше этот "шедевр". А так бы хоть часик побегал бы ,попробовал игруху бы // Илья Прохоров
Типа бенчмарк?! Тоже вариант.
Бенчмарк и так бесплатный.
Власк Мутх: Вуконг // Сергей Бегленко