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Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.6 1 765 оценок

Black Myth: Wukong получила свою первую скидку в размере 20%

AceTheKing AceTheKing

Студия Game Science объявила о начале распродажи Black Myth: Wukong - игра получила свою первую скидку с момента релиза. Распродажа игры продлится с 20 июня до 11 июля, все цифровые издания игры получили скидку в размере 20% на обоих платформах.

Black Myth: Wukong - action-RPG по мотивам китайской мифологии. Сюжет игры основывается на "Путешествии на Запад", одном из четырёх классических романов китайской литературы. Став Избранным, игроку предстоит отправиться в приключение, полное испытаний и чудес, чтобы приподнять завесу тайны над великой легендой.

Black Myth: Wukong доступна на PC и PS5, а 20 августа выйдет и на Xbox Series X/S.

9
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Кей Овальд

О, уже норм цена, на НГ можно будет взять.

Пользователь ВКонтакте

пусть уже денуву снимают. никто не купит у них больше этот "шедевр". А так бы хоть часик побегал бы ,попробовал игруху бы // Илья Прохоров

SoRaS3

Типа бенчмарк?! Тоже вариант.

Zloy_Parkur SoRaS3

Бенчмарк и так бесплатный.

Пользователь ВКонтакте

Власк Мутх: Вуконг // Сергей Бегленко