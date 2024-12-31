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Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.6 1 523 оценки

Black Myth: Wukong получила три награды на Steam Awards 2024, в том числе Игра года

monk70
Новости

Steam объявил победителей своей пользовательской премии The Steam Awards 2024, которая выделяет лучшие и самые интересные игры года по мнению ПК-геймеров.

Хотя на первый взгляд это может показаться не так, этот год принес много интересных игр. Мы уже знаем результаты «игрового Оскара» The Game Awards, теперь очередь игроков, которые через Steam выбрали лучшие игры 2024 года

Игрой года на платформе Steam стал китайский хит Black Myth: Wukong, который также был номинирован на The Game Awards, но не добился успеха. Кроме того, игра победила в номинациях «Лучшая игра, которая вам не даётся» и «Игра с выдающимся сюжетом». VR-игрой года стала Metro Awakening VR, а награда за «Любимое дитя» досталась Elden Ring. Звание лучшей игры для Steam Deck получила God of War: Ragnarok, а награду «Друг познаётся в игре» досталась шутеру Helldivers 2. Награду за лучший визуальный стиль получил ремейк Silent Hill 2.

Победители The Steam Awards 2024:

  • Игра года: Black Myth: Wukong
  • Игра года в виртуальной реальности: Metro Awakening
  • Любимое дитя: ELDEN RING
  • Лучшая игра на Steam Deck: God of War: Ragnarök
  • Друг познаётся в игре: Helldivers 2
  • Выдающийся визуальный стиль: Silent Hill 2
  • Самый инновационный геймплей: Liar's Bar
  • Лучшая игра, которая вам не даётся: Black Myth: Wukong
  • Лучший саундтрек: Red Dead Redemption
  • Лучшая игра с выдающимся сюжетом: Black Myth: Wukong
  • Устройтесь поудобнее: Farming Simulator 25
29
37
Комментарии: 37
Ваш комментарий
JustA_NiceGuy

Празднуйте, ребята. Этой игры нет ни в одной категории 😂

18
prince0

От былого сталкера там мало что осталось.

1
Котян Сутоевич prince0

Чушь. Он как раз таки полностью копирует предыдущие игры серии - как техническое состояние, так и все те же устаревшие на 2024-й год игровые механики.

9
DauntingQamra prince0

Ой, а предыдущие игры наверно были великолепием, наверное ? такая же трешачина

-7
prince0 Котян Сутоевич

Я про атмосферу и загадочность по отношению к первой игре.Остальные части уже просто как дополнения, и интерес ним уже не тот был.

2
Tiger Goose

Очень жаль, что No Man's Sky в очередной раз не получила награду "Любимое дитя".

8
Pimba

Или Baldurs Gate 3 тоже очень достойная поддержка

4
Tiger Goose Pimba

Baldur's Gate 3 первый раз попадает в эту номинацию. А вот No Man's Sky уже многие годы стабильно радует контентными обновлениями и хоть раз должна была получить эту награду. Конечно, No Man's Sky получала аналогичную награду на The Game Awards, Golden Joystick Awards и BAFTA Games Awards, но хотелось бы, чтобы игра обзавелась и премией от Steam.

2
Grognac

Выдающийся визуальный стиль: Silent Hill 2

Очень рад за Конами.Молодцы!Банзай....

6
vertehwost
Хотя на первый взгляд это может показаться не так, этот год принес много интересных игр.

Ха-ха

2
Nell_0071

Игра, которая заслуживает свое место и награды.

1
Real Slim Shady

Справедливо, китайцы делают игры лучше чем западники, следующий год будет точно таким же.

0
Pimba

Просто набежало пару миллионов китайцев

-6
Real Slim Shady Pimba

поэтому отзывы все на китайском языке)

-5
My life is a game

Неожиданно Black Myth: Wukong, а мне казалось типичный соулс лайк или аналог бога войны по боевке, только сюжета кот наплакал, без диалогов и прочее.
Игра еще ни разу скидку не получала - поэтому пока не беру, кто играл в целом как вам по 10 бальной шкале?

0
Denz333

8 из 10. Всю прошёл, для меня лично было тяжело. Но мне игра очень понравилась 👍

0
Tiger Goose

Твёрдые девять балов — это железобетонно, а может, и больше. Это и не соулслайк, и на "Бога войны" игра не похожа. Скорее, слэшер с элементами соулслайТа, ибо тут немало послаблений по сравнению с творениями Миядзаки. И, несмотря на это, игра вовсе не кажется лёгкой, но сильно увлекает. Парирований здесь нет. Есть только уклонения. Уклонения, производимые в последний момент, здесь очень поощряются. Есть ещё много вещей, которые понравились, как то: возможность перераспределить прокачку в любой момент без штрафа и три разные стойки персонажа. Если перед игрой прочесть роман "Путешествие на Запад", то и без того положительные впечатления только усилятся.

0
Димка Ребров

Не слушай ниже мужиков, никакой это не слешер , это тупо секиро с элементом дара соулсов. Скучная однородная игра и очень растянута. Ты 50 часов будет бегать с 1 палкой .

0
Альбиберчери

пхахаха в каком месте там выдающийся шедевр? помойму всем плевать было на сюжет и вообще это типичный слэшер с невидимыми стенами. Как всегда китайцы продвинули свою игру

-1
hpi

Цссс, они соедят.

-8
Tiger Goose

Сюжет в Black Myth: Wukong интересный, но награда должна была достаться Mouthwashing.

-5
K0t Felix

Игра красивая канеш

1
dexxxx123

Заслуженно! Побольше бы таких игр, именно игр, где на первом месте геймплей, а не сопливое кинцо и повесточная графомания.

-1
DauntingQamra

По больше однотипности и слешер, без сюжета ?

-6
dexxxx123 DauntingQamra

Не знаю о чем ты. Вукогн это экшен и приключенческая игра с сюжетом.

1
Kenn1y dexxxx123

Ха, еще раз ха.

0
Tiger Goose

Для меня Black Myth: Wukong — лучшая игра 2024 года, но я считаю, что награда за лучший сюжет должна была достаться Mouthwashing. Сама по себе история в этой игре, может, и не самая оригинальная, но в плане постановки проект от инди-студии с бюджетом буквально в ящик пива в одну калитку уделывает многие блокбастеры от AAA-студий.

-2
Kenn1y

На сколько на ПК ничего годного не выходило, что GOTY стало "это".

-2
DauntingQamra

На пк игр нет., есть одни порты

-3
Alex Row

китайцы количеством зарешали

-2
Spillik
Лучшая игра с выдающимся сюжетом: Black Myth: Wukong

Там есть сюжет?

-4
Samson48

прыкинь да, есть сюжет, ыыыыы

-1
Tiger Goose

Есть. И очень достойный. Но награда за лучший сюжет должна была достаться Mouthwashing.

-2
rtnrwv

Игра года каким местом? вам видимо главное чтобы в игре повестки не было, это уже у вас как главный критерий?

-9
dexxxx123

Ну иди в гейских вратах дешёвую безвкусицу почитай и кнопочки изредко понажимай. Авось отпустит. А здесь истинный геймплей воплоти и богоподобный сюжет сотканный из китайской мифологии. Такими и должны быть настоящие игры.

-2
Dark1994 dexxxx123

Ахахахахаха))

0
BewitchingBaron

Сейчас это важный критерий. А ты ценитель фемок, шоколадок и петушья? Для тебя их наличие основная мотивация для покупки?

0