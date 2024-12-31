Black Myth: Wukong получила три награды на Steam Awards 2024, в том числе Игра года

Steam объявил победителей своей пользовательской премии The Steam Awards 2024, которая выделяет лучшие и самые интересные игры года по мнению ПК-геймеров.

Хотя на первый взгляд это может показаться не так, этот год принес много интересных игр. Мы уже знаем результаты «игрового Оскара» The Game Awards, теперь очередь игроков, которые через Steam выбрали лучшие игры 2024 года

Игрой года на платформе Steam стал китайский хит Black Myth: Wukong, который также был номинирован на The Game Awards, но не добился успеха. Кроме того, игра победила в номинациях «Лучшая игра, которая вам не даётся» и «Игра с выдающимся сюжетом». VR-игрой года стала Metro Awakening VR, а награда за «Любимое дитя» досталась Elden Ring. Звание лучшей игры для Steam Deck получила God of War: Ragnarok, а награду «Друг познаётся в игре» досталась шутеру Helldivers 2. Награду за лучший визуальный стиль получил ремейк Silent Hill 2.

Победители The Steam Awards 2024: