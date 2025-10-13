Black Myth: Wukong получит поддержку FSR4 в предстоящем патче

Game Science готовится выпустить новое обновление для версий Black Myth Wukong для ПК и PlayStation 5. На ПК Black Myth Wukong получит поддержку технологии масштабирования FSR 4 от AMD. На PS5 геймеры получат новый режим производительности 60 FPS, который обеспечит повышенную плавность и уменьшенную задержку ввода. По данным GamerSky, это обновление выйдет сегодня, 13 октября, в 19:00 МСК.

На обеих платформах игра получила новые улучшения производительности процессора и рендеринга. Кроме того, оптимизировано использование памяти в игре. На ПК уровень качества «низкого глобального освещения» был улучшен, чтобы игра больше походила на высокие настройки глобального освещения. В целом, производительность игры была оптимизирована для обеспечения более плавной работы и более высокой частоты кадров.

Кроме того, был добавлен новый «режим совместимости». В этом режиме отключены такие функции, как трассировка лучей, генерация кадров и сэмплирование в сверхвысоком разрешении. Этот режим должен помочь игрокам на ПК, столкнувшимся с проблемами при запуске Black Myth Wukong из-за проблем с драйверами, оборудованием или системой.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.