Black Myth: Wukong разошлась тиражом свыше 30 млн копий - более половины продаж пришлись на зарубежные рынки

Недавно опубликованный документ Центрального комитета Коммунистического союза молодежи Китая косвенно подтвердил, что мировые продажи Black Myth: Wukong превысили 30 миллионов копий. Примечательно, что игра достигла этого результата примерно на два года быстрее, чем Elden Ring.

Согласно документу, более половины всех проданных копий пришлось на зарубежные рынки. Это означает, что за пределами Китая игроки приобрели свыше 15 миллионов экземпляров игры.

Также сообщается, что основной доход проекту приносит ПК-версия, прежде всего благодаря платформе Steam. В то же время версия для PlayStation 5 показала сильные результаты на международном рынке, став одним из ключевых факторов глобального успеха игры.

Если данные верны, то Black Myth: Wukong закрепляет за собой статус одной из самых успешных одиночных игр последних лет.