Black Myth: Wukong сравнили на PS5 Pro и базовой PS5

Black Myth: Wukong работает на PS5 Pro впечатляюще плавно, хотя Game Science еще не выпустила официальное обновление для оптимизации игры для новой консоли Sony. Согласно анализу ElAnalistaDeBits, игра достигает на десять-двадцать кадров в секунду больше в режиме производительности, что означает более плавный и стабильный игровой процесс.

Графически Black Myth: Wukong выглядит так же, как и на базовой модели PS5, но видно, что на более мощной консоли время загрузки заметно короче, что является приятным сюрпризом для игроков. Результаты оптимистичны, ведь если игра уже сейчас работает лучше на PS5 Pro, то официальное обновление принесёт ещё больше улучшений.

В последние дни появились похожие сравнения для других игр, адаптированных для PS5 Pro, таких как Final Fantasy 7 Rebirth и Alan Wake 2. Результаты варьируются от прироста производительности до некоторых разочарований, но в случае с Black Myth: Wukong Unreal Engine 5 показывает свой потенциал.