Black Myth: Wukong стала Игрой года и забрала ещё 3 награды на Thailand Game Awards 2024

Black Myth: Wukong, возможно, является самым большим хитом 2024 года. Это самая популярная однопользовательская игра в Steam, которая собрала огромное количество поклонников. Учитывая, сколько игроков она привлекла, ее рейтинг в Steam исключительно положительный.

Совсем недавно она выиграла самую престижную награду на Thailand Game Awards 2024. Как вы можете видеть на изображении , китайская экшен-RPG — игра года 2024. Мало того, она еще и выиграла награды «Лучшая экшен-игра», «Лучшая режиссура игры» и «Лучшая игра для ПК/консолей».

Это неудивительно, учитывая, насколько хороша игра на самом деле. В ней много боссов, которые могут посоперничать с боссами игр FromSoftware, и это не преувеличение. Разработчики создали шедевр на Unreal Engine 5 за 6 лет с очень ограниченным бюджетом.

Final Fantasy 7 Rebirth выиграла награду «Лучшая RPG-игра», The Land Beneath Us — награду «Лучшая тайская игра», FC24 — награду «Лучшая спортивная игра», а Zenless Zone Zero — награду «Лучшая мобильная игра».