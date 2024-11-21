Black Myth: Wukong стала Игрой года по версии Golden Joystick Awards 2024

Голоса были подсчитаны, и победитель объявлен: Black Myth: Wukong — стала победителем в номинации Ultimate Game of the Year на Golden Joystick Awards 2024.

После потрясающего запуска, в ходе которого Black Myth: Wukong побила рекорды по количеству одновременных игроков и стала второй по количеству игроков игрой в Steam за всю историю с более чем 2 миллионами (превзойдя и без того поразительный пик, установленный Palworld в начале года, но уступив мировому рекорду, установленному PUBG). Теперь этот результат увенчался получением главного приза на Golden Joystick Awards 2024, за который проголосовали игроки.

Это невероятное достижение, как ни посмотри, но оно становится еще более впечатляющим, учитывая историю её разработчиков. До этого года китайская студия Game Science выпустила всего две мобильные игры, поэтому достижение таких результатов с её дебютным консольным релизом — это поразительно. Добавьте к этому другие игры, с которыми Black Myth: Wukong столкнулась в этой ведущей категории, и её победу в номинации «Лучший визуальный дизайн», и вы поймете, что студия явно ворвалась на сцену с размахом.

Номинантами на звание Лучшей игры года стали: