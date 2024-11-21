Black Myth: Wukong стала Игрой года по версии Golden Joystick Awards 2024

Голоса были подсчитаны, и победитель объявлен: Black Myth: Wukong — стала победителем в номинации Ultimate Game of the Year на Golden Joystick Awards 2024.
После потрясающего запуска, в ходе которого Black Myth: Wukong побила рекорды по количеству одновременных игроков и стала второй по количеству игроков игрой в Steam за всю историю с более чем 2 миллионами (превзойдя и без того поразительный пик, установленный Palworld в начале года, но уступив мировому рекорду, установленному PUBG). Теперь этот результат увенчался получением главного приза на Golden Joystick Awards 2024, за который проголосовали игроки.
Это невероятное достижение, как ни посмотри, но оно становится еще более впечатляющим, учитывая историю её разработчиков. До этого года китайская студия Game Science выпустила всего две мобильные игры, поэтому достижение таких результатов с её дебютным консольным релизом — это поразительно. Добавьте к этому другие игры, с которыми Black Myth: Wukong столкнулась в этой ведущей категории, и её победу в номинации «Лучший визуальный дизайн», и вы поймете, что студия явно ворвалась на сцену с размахом.
Номинантами на звание Лучшей игры года стали:
- Animal Well
- Astro Bot
- Balatro
- Black Myth: Wukong (победитель)
- Call of Duty: Black Ops 6
- Final Fantasy 7: Rebirth
- Helldivers 2
- Metaphor: ReFantazio
- Satisfactory
- Silent Hill 2
- Tekken 8
Учитывая давление от западных журношлюх, и тот факт, что это дебютная работа, итог поразительный. Заслуженно.
Заслуженно.
Ржу с рож западных куколдов засиравших игру за отсутствие толерастии и занижавших оценки )
Пожалуй, заслуженно, особенно учитывая сколько всякого мусора в номинантах. Для меня игрой года стал Silent Hill 2, но и против Вуконга ничего не имею.
Заслуженно и даже удивительно! // Николай-Гав Гав-Зозулин
Похоже у китайцев крупный успех. Я даже удивлен этому факту
"Sweet Baby Inc" соснули хуйца, китайцы рот клали на эту повестку, им предлагали, но они отказались от повестки, я же просто похлопаю китайцем, вуконг офигенная игра, я даже 2 раза прошёл её. "Sweet Baby Inc" говорили что в игре даже женщин нет, западные жирношлюхи соснули знатно, игра ЗАСЛУЖЕННО ПОБЕДИЛА
Отлично. Надеюсь, индустрия куда-то да повернётся.
Все надо искать деньги на игру . // Алексей Щелоков
Не удивлюсь, если она заберет еще и главную награду на TGA 2024.
Там будет Тень Древа Эрд, так что я бы не был так уверен)
А это отдельная игра - да?
Норм, но все равно хуже элдарика.
Быстро если бежать статеры при прогрузке
Игра неплохая, но пройти не смог предфинального босса, и скипнул, его не понёрфили ?
Ну так включил бы читы, зачем скипать
Не интересно так, может однажды пройду
Если кто-то подумает что игра не достойна, то вспомните что в 2016 году игрой года стала овервотч // Aukhat Akim
Она только с uncharted соревновалась // Михаил Майоров
Онлайн шутер победил эксклюзивность // Михаил Майоров
Ну, с таким "конкурентами" неудивительно, достаточно просто быть 7-8 из 10.
Обычный коридорный экшон забирает топ1. Во дожились, бибизян в топе .
После S.T.A.L.K.E.R. 2 это просто хохма.
твой сталкер застрял на дне Днепра