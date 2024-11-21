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Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.5 1 388 оценок

Black Myth: Wukong стала Игрой года по версии Golden Joystick Awards 2024

monk70
Новости

Голоса были подсчитаны, и победитель объявлен: Black Myth: Wukong — стала победителем в номинации Ultimate Game of the Year на Golden Joystick Awards 2024.

После потрясающего запуска, в ходе которого Black Myth: Wukong побила рекорды по количеству одновременных игроков и стала второй по количеству игроков игрой в Steam за всю историю с более чем 2 миллионами (превзойдя и без того поразительный пик, установленный Palworld в начале года, но уступив мировому рекорду, установленному PUBG). Теперь этот результат увенчался получением главного приза на Golden Joystick Awards 2024, за который проголосовали игроки.

Это невероятное достижение, как ни посмотри, но оно становится еще более впечатляющим, учитывая историю её разработчиков. До этого года китайская студия Game Science выпустила всего две мобильные игры, поэтому достижение таких результатов с её дебютным консольным релизом — это поразительно. Добавьте к этому другие игры, с которыми Black Myth: Wukong столкнулась в этой ведущей категории, и её победу в номинации «Лучший визуальный дизайн», и вы поймете, что студия явно ворвалась на сцену с размахом.

Номинантами на звание Лучшей игры года стали:

  • Animal Well
  • Astro Bot
  • Balatro
  • Black Myth: Wukong (победитель)
  • Call of Duty: Black Ops 6
  • Final Fantasy 7: Rebirth
  • Helldivers 2
  • Metaphor: ReFantazio
  • Satisfactory
  • Silent Hill 2
  • Tekken 8
26
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
William Dwight

Учитывая давление от западных журношлюх, и тот факт, что это дебютная работа, итог поразительный. Заслуженно.

18
Tiger Goose

Заслуженно.

10
Freemanyz

Ржу с рож западных куколдов засиравших игру за отсутствие толерастии и занижавших оценки )

8
ГАЗ-М20

Пожалуй, заслуженно, особенно учитывая сколько всякого мусора в номинантах. Для меня игрой года стал Silent Hill 2, но и против Вуконга ничего не имею.

7
Пользователь ВКонтакте

Заслуженно и даже удивительно! // Николай-Гав Гав-Зозулин

5
Роман2006Рус

Похоже у китайцев крупный успех. Я даже удивлен этому факту

4
UnfamiliarAlder

"Sweet Baby Inc" соснули хуйца, китайцы рот клали на эту повестку, им предлагали, но они отказались от повестки, я же просто похлопаю китайцем, вуконг офигенная игра, я даже 2 раза прошёл её. "Sweet Baby Inc" говорили что в игре даже женщин нет, западные жирношлюхи соснули знатно, игра ЗАСЛУЖЕННО ПОБЕДИЛА

4
Кей Овальд

Отлично. Надеюсь, индустрия куда-то да повернётся.

3
Пользователь ВКонтакте

Все надо искать деньги на игру . // Алексей Щелоков

1
Mystik_86

Не удивлюсь, если она заберет еще и главную награду на TGA 2024.

0
antonborisov198

Там будет Тень Древа Эрд, так что я бы не был так уверен)

0
Mystik_86 antonborisov198

А это отдельная игра - да?

0
Dark1994

Норм, но все равно хуже элдарика.

0
Комментарий удален
sapov

Быстро если бежать статеры при прогрузке

1
Unicorling

Игра неплохая, но пройти не смог предфинального босса, и скипнул, его не понёрфили ?

-1
AndralStormborn

Ну так включил бы читы, зачем скипать

1
Unicorling AndralStormborn

Не интересно так, может однажды пройду

0
Пользователь ВКонтакте

Если кто-то подумает что игра не достойна, то вспомните что в 2016 году игрой года стала овервотч // Aukhat Akim

-1
Пользователь ВКонтакте

Она только с uncharted соревновалась // Михаил Майоров

0
Пользователь ВКонтакте

Онлайн шутер победил эксклюзивность // Михаил Майоров

0
Антон Патриарх Логвинов

Ну, с таким "конкурентами" неудивительно, достаточно просто быть 7-8 из 10.

-4
AMD Ryzen

Обычный коридорный экшон забирает топ1. Во дожились, бибизян в топе .

-6
warp 37

После S.T.A.L.K.E.R. 2 это просто хохма.

-14
FeminineEmir

твой сталкер застрял на дне Днепра

0