Black Myth Wukong стала самой желанной игрой в Steam в рамках недели Summer Game Fest

В первой половине июня прошли различные мероприятия, такие как Summer Game Fest и Xbox Games Showcase, на которых было представлено несколько многообещающих игр.
Как недавно рассказал ведущий Джефф Кели, Black Myth Wukong, по всей видимости, понравилась больше всего игрокам. По данным, собранным ресурсом GameDiscoverCo, именно этот китайский экшен был самой обсуждаемой игрой на этих мероприятиях, которая чаще других добавлялась в список желаний в Steam.
При том что игра уже давно доступна в Steam, за время проведения мероприятий она успела обойти по количеству добавлений в список желаний такие недавно анонсированные крупные тайтлы, как Doom: The Dark Ages, Monster Hunter Wilds, Dragon Ball: Sparking Zero и Perfect Dark.
Игры, которые привлекли наибольшее внимание во время мероприятий:
- Black Myth Wukong (+854 тыс.)
- Sid Meier's Civilization VII (+593 тыс.)
- Once Human (+281 тыс.)
- Dragon Ball: Sparking Zero (+182 тыс.)
- Delta Force: Hawk Ops (+138 тыс.)
- Doom: Dark Ages (+138 тыс.)
- Monster Hunter Wilds (+129 тыс.)
- Age Of Mythology: Retold (+86 тыс.)
- Fable (+84 тыс.)
- Cuffbust (+76 тыс.)
При этом не следует забывать, о том, что некоторые игры пока не появились в Steam, а значит, нет возможности определить степень их успеха среди игроков на данной площадке.
Релиз Black Myth: Wukong запланирован на 20 августа 2024 года для PC и PlayStation 5, а в будущем появится версия для Xbox. В игре будут присутствовать русские субтитры.
Надеюсь, действительно отличная игра получится.
Выглядит интересно, но что-то совершенно не понятно о чём игра? Кроме боёв с боссами в трейлере ничего не увидел. Сюжет какой-то есть? // Евгений Булин
Посмотрим. Сейчас его популярность во многом благодаря позиции разработчиков по поводу радужных, а как сама игра...
Надо брать, тоже надеюсь достойная будет
Поскорее бы демку оценить что бы знать желанна ли она для меня))
Он самый желанный еще потому, что их жополазы из Sweet Baby Inc на 7 миллионов баксов разводили и были посланы. Да, кстати пойду вишлистну.
объективно кринж))) не игры тут показанные, а то что колды нет))) игра за 7 дней собрала больше просмотров на ютубе чем все эти игры вместе взятые. жду вуконга очень, дум кал калыч будет медленный, короче кринж, этернал ваще нулевый и не зашел от слово совсем