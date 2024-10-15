Black Myth: Wukong уже почти два месяца остается в десятке лучших бестселлеров Steam

Black Myth: Wukong по-прежнему остается популярной игрой, не покидая десятку бестселлеров в Steam даже спустя два месяца после выхода. Уже через несколько недель после релиза, состоявшегося в августе, игра стала хитом продаж, заработав более 1 миллиарда долларов.

Из-за большого ажиотажа вокруг долгожданной китайской RPG продажи игры оказались очень высокими. И вот спустя почти два месяца игра по-прежнему находится в первой десятке глобального чарта Steam.

По данным Game Science, продажа Black Myth: Wukong превысила 20 миллионов копий по всему миру на всех платформах по состоянию на середину октября. Всего за три дня после релиза игра разошлась тиражом более 10 миллионов копий. Благодаря такому достижению игра стала одной из самых быстропродаваемых игр 2024 года, собрав большую базу игроков и закрепив за собой место среди самых громких релизов года.

Кроме того, в Steam игра достигла пика - более 2,4 миллиона одновременных игроков, что является рекордным показателем для одиночных игр за всю историю. Но самое главное - это тот факт, что каждый день в игру заходит в среднем более 200 тысяч одновременных игроков.

Несмотря на огромный успех, Black Myth: Wukong находится только в самом начале своего пути на Запад. В планах Game Science - выпуск двух расширений/DLC, которые могут появиться уже в первом квартале 2025 года.