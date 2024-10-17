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Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.5 1 309 оценок

Black Myth: Wukong вошла в тройку самых высокооцененных игр в Steam в 2024 году

Gruz_
Новости

Black Myth: Wukong стала хитом 2024 года и разошлась тиражом более 20 миллионов копий. Никто не ожидал, что эта игра будет главенствовать в жанре одиночных игр. Это самая популярная синглплеерная игра в Steam, а добиться этого не так-то просто.

Благодаря большому количеству положительных отзывов игра вошла в топ-3 самых высокорейтинговых игр в Steam в 2024 году. Рейтинг Black Myth: Wukong - 95,51% положительных отзывов, а Balatro и Satisfactory - 95,65% и 95,60% положительных отзывов соответственно.

Появление игры в топ-3 - огромное достижение, хотя некоторые фанаты могут счесть его не очень справедливым. Причина в том, что слишком велика разница между пиковыми показателями по количеству одновременных игроков у всех трех игр. Для сравнения, Wukong в Steam имеет почти 940 тысяч отзывов, и более 95 % из них - положительные.

Возможно, кто-то скажет, что из-за своей популярности китайская ролевая игра получила гораздо больше негативных отзывов. Впрочем, по статистике он находится на 3-м месте, а это не так уж и мало. Также стоит упомянуть, что и в процентном соотношении разница незначительна.

4
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Demon-Lord

Какой-то нездоровый фанатизм, если чесно

1
erkins007

А прикинь если бы смута вышла бы на уровне ведьмака. Был бы меньший фанатизм?

-1
Demon-Lord erkins007

Был бы точно такой же)

1
Пользователь ВКонтакте

хрень а неигра // Лёха Кипелов

0
Пользователь ВКонтакте

проц просел? // Константин Игоревич

1
ZackSnyder

победитель без наград.

0
Mirrorphoenix

КОШМАР

0
Scorpion_GamePlay

Да уж

0
Spillik

Балатро))))

-1
Moorchik

И снова всплывает это ваше Балатро. Людям обычного онлайн-покера уже мало, что ли?

-1
Ellie Williams

ох уж это Балатро

-1
shit again

индюшатина в топе))

-1
Real Slim Shady

Лучшая игра 2024 года потому что.

-4