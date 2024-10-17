Black Myth: Wukong вошла в тройку самых высокооцененных игр в Steam в 2024 году

Black Myth: Wukong стала хитом 2024 года и разошлась тиражом более 20 миллионов копий. Никто не ожидал, что эта игра будет главенствовать в жанре одиночных игр. Это самая популярная синглплеерная игра в Steam, а добиться этого не так-то просто.

Благодаря большому количеству положительных отзывов игра вошла в топ-3 самых высокорейтинговых игр в Steam в 2024 году. Рейтинг Black Myth: Wukong - 95,51% положительных отзывов, а Balatro и Satisfactory - 95,65% и 95,60% положительных отзывов соответственно.

Появление игры в топ-3 - огромное достижение, хотя некоторые фанаты могут счесть его не очень справедливым. Причина в том, что слишком велика разница между пиковыми показателями по количеству одновременных игроков у всех трех игр. Для сравнения, Wukong в Steam имеет почти 940 тысяч отзывов, и более 95 % из них - положительные.

Возможно, кто-то скажет, что из-за своей популярности китайская ролевая игра получила гораздо больше негативных отзывов. Впрочем, по статистике он находится на 3-м месте, а это не так уж и мало. Также стоит упомянуть, что и в процентном соотношении разница незначительна.