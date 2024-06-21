ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.6 282 оценки

Black Myth Wukong возглавляет список желаний Steam, несмотря на обвинения разработчиков в сексизме

mashalle
Новости

Предстоящая игра Black Myth Wukong от разработчика Game Science поднялась на вершину списка желаний Steam, несмотря на то, что новости о видеоигре от IGN обвинивших разработчика в сексизме и женоненавистничестве. В ноябре 2023 года Ребекка Валентайн из IGN и Хи Хун Чан обвинили разработчика в сексизме.

Дуэт сообщил: «На китайской социальной сети Weibo появилось несколько постов, написанных сотрудниками студии, которые содержат многочисленные ссылки на гениталии и сексуальные намеки». Они также заявили: «Это сопровождалось плакатами студии о наборе персонала, выпущенными в 2015 году, на которых были изображения и заголовки, указывающие на культуру укоренившегося сексизма в игровой индустрии».

В статье не приводятся никаких подтверждений существования этих заголовков или плакатов. Тем не менее, там есть описания: «На одном из плакатов иллюстрация, напоминающая работы австрийского художника Эгона Шиле, сопровождается заголовком с надписью «Обязательное самоудовлетворение». На другом плакате, на котором изображена женщина сзади, написано: «Не обманывайте своих коллег». В той же рекламе в качестве офисного бонуса упоминались друзья, у которых есть льготы. А третий плакат, на котором изображены гантели, гораздо более резкий: в нем говорится, что «толстякам пора идти на х**».

В отчете также высказывается несогласие с заявлением соучредителя и ведущего художника разработчика Ян Ци, что мужчины и женщины биологически различны. В отчете утверждалось, что он написал, что мужчины «во сне держали в руках крупнокалиберный пулемет и стреляли, а женщинам снятся сумки, которые вызовут зависть у их друзей». Затем он завершил свой пост, предположив, что ему нужно будет надеть шелковые чулки и подтяжки для работы, заварить чай из хризантем и поставить на стол увлажнитель воздуха, чтобы делать «мягкие и женственные вещи».

Black Myth Wukong была внесена в список желаемого 499 970 раз и является самой популярной игрой, опережающей Hollow Knight: Silksong, Frostpunk 2, S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля и Первый потомок.

28
36
Комментарии: 36
Ваш комментарий
XalimoV

Неправильный заголовок, должен быть такой.

(Black Myth Wukong возглавляет список желаний Steam благодаря обвинениям в сексизме.)

26
Без негатива
6
6363

Наоборот я готов поддержать любую игру, которая против Sweet Baby Inc и их же с ними.

15
ZAUSA

Морально или торрент скачаете?

-2
utmuk ZAUSA

И морально и торрент скачает)

5
Ziyter7 ZAUSA

Финансово. Я например купил Stellar blade и с удовольствием прошёл. Эту игру возможно тоже куплю, нужно дождаться обзоров.

4
Bob Mlka ZAUSA

да,денуво предоставит лично года через два или никогда.троллить - не твое.

0
ZAUSA Bob Mlka

Что, простите? Он говорит про любую игру. Естественно человек не будет покупать игру только из-за того, что её создатели против повестки, тем более любую.

0
Kamishini1993

Эти борцуны за все хорошее своими действиями дошли до того что я уже воспринимаю эти обвинения студий в сексизме как комплимент и ожидаю такие игры

11
shurasick876

- Они же все сексисты!
- Так, а есть у них минусы?

5
Без негатива
борцуны за все хорошее

Никогда ими и не были

0
r23dom

как сказал один блогер, придется купить эту игру дважды

4
Ziyter7

Как грится: SJW: Woke Die Twice.

0
Demon-Lord

Статья вышла 8 месяцев назад. Wu Kong недавно стала лидером после резила Hades 2. Какая на данный момент между всем этим связь?

3
Ziyter7

То, что только недавно расфорсился по этому поводу скандал. Народ узнал и побежал поддерживать базированных китайцев.

0
Demon-Lord Ziyter7

Игра и без "скандала" держалась в топах Steam. Не надо принижать достоинства хорошей игры непонятной "борьбой" с несправедливостью.

0
Ziyter7 Demon-Lord

Держалась в топах, а теперь на первом месте. Вот и думай головой.

2
Demon-Lord Ziyter7

Чел, она стала на первое место, потому что Hades 2, державшийся на 1м месте, вышел. Это никак не связано со "скандалами" или "повесточной борьбой", это заслуга самой игры!

0
Ziyter7 Demon-Lord

Да-да, конечно. И hogwart legacy занял первое место сам по себе и Stellar Blade, угу-угу. Реклама тут вообще не причём.

0
almanaga

Сегодня это добавляет игре популярности))

1
XeQTOR

Игра еще даже не вышла а уже 3 недели в топ 10 продаж стима висит.Тоесть очевидно что продажи будут отличные назло всяким дегенератам которые хотят что бы игра провалилась.

0
B e s i k

Потому что в этой игре не пахнет даже неписями - неграми а ГГ вполне симпатичная япошка китаяночка азиаточка та не важно но негр вот и всё.Игрооманам так мало надо для счасться....

0
warp 37

Вообще, на Западе опасно быть сексистом: вот ты ей "баба, баба", а она как штаны снимет и окажется, что она мужик больше, чем ты.

0
Wing42

Так сексизм это лучшая реклама для любого товара!

0
MEGATAIMAN

ну списочек у них там ещё тот что касаемо их высказывания про то что «толстякам пора идти на х**» то уверен большой габэн с ним явно НЕ согласится...

ну а в остальном это их сугубо личное дело кто там из разработчиков мужиков будет поочереди рядится в женское бельё и разгуливать по офису со словами :можешь называть меня марта:😸

0
Сергей Понащенко

Ну так и похудел ведь, исходя из последних новостей..

0
GenerousCatherine

Пошел оплачивать предзаказ!

0
0FILIN0

Не существует никакого сексизма в природе, нытики ебаные, мужчина во многом превосходит женщин. И само слово «сексизм» оно ничего не подразумевает.

-1