Black Myth Wukong возглавляет список желаний Steam, несмотря на обвинения разработчиков в сексизме

Предстоящая игра Black Myth Wukong от разработчика Game Science поднялась на вершину списка желаний Steam, несмотря на то, что новости о видеоигре от IGN обвинивших разработчика в сексизме и женоненавистничестве. В ноябре 2023 года Ребекка Валентайн из IGN и Хи Хун Чан обвинили разработчика в сексизме.
Дуэт сообщил: «На китайской социальной сети Weibo появилось несколько постов, написанных сотрудниками студии, которые содержат многочисленные ссылки на гениталии и сексуальные намеки». Они также заявили: «Это сопровождалось плакатами студии о наборе персонала, выпущенными в 2015 году, на которых были изображения и заголовки, указывающие на культуру укоренившегося сексизма в игровой индустрии».
В статье не приводятся никаких подтверждений существования этих заголовков или плакатов. Тем не менее, там есть описания: «На одном из плакатов иллюстрация, напоминающая работы австрийского художника Эгона Шиле, сопровождается заголовком с надписью «Обязательное самоудовлетворение». На другом плакате, на котором изображена женщина сзади, написано: «Не обманывайте своих коллег». В той же рекламе в качестве офисного бонуса упоминались друзья, у которых есть льготы. А третий плакат, на котором изображены гантели, гораздо более резкий: в нем говорится, что «толстякам пора идти на х**».
В отчете также высказывается несогласие с заявлением соучредителя и ведущего художника разработчика Ян Ци, что мужчины и женщины биологически различны. В отчете утверждалось, что он написал, что мужчины «во сне держали в руках крупнокалиберный пулемет и стреляли, а женщинам снятся сумки, которые вызовут зависть у их друзей». Затем он завершил свой пост, предположив, что ему нужно будет надеть шелковые чулки и подтяжки для работы, заварить чай из хризантем и поставить на стол увлажнитель воздуха, чтобы делать «мягкие и женственные вещи».
Black Myth Wukong была внесена в список желаемого 499 970 раз и является самой популярной игрой, опережающей Hollow Knight: Silksong, Frostpunk 2, S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля и Первый потомок.
Неправильный заголовок, должен быть такой.
(Black Myth Wukong возглавляет список желаний Steam благодаря обвинениям в сексизме.)
Наоборот я готов поддержать любую игру, которая против Sweet Baby Inc и их же с ними.
Морально или торрент скачаете?
И морально и торрент скачает)
Финансово. Я например купил Stellar blade и с удовольствием прошёл. Эту игру возможно тоже куплю, нужно дождаться обзоров.
да,денуво предоставит лично года через два или никогда.троллить - не твое.
Что, простите? Он говорит про любую игру. Естественно человек не будет покупать игру только из-за того, что её создатели против повестки, тем более любую.
Эти борцуны за все хорошее своими действиями дошли до того что я уже воспринимаю эти обвинения студий в сексизме как комплимент и ожидаю такие игры
- Они же все сексисты!
- Так, а есть у них минусы?
Никогда ими и не были
как сказал один блогер, придется купить эту игру дважды
Как грится: SJW: Woke Die Twice.
Статья вышла 8 месяцев назад. Wu Kong недавно стала лидером после резила Hades 2. Какая на данный момент между всем этим связь?
То, что только недавно расфорсился по этому поводу скандал. Народ узнал и побежал поддерживать базированных китайцев.
Игра и без "скандала" держалась в топах Steam. Не надо принижать достоинства хорошей игры непонятной "борьбой" с несправедливостью.
Держалась в топах, а теперь на первом месте. Вот и думай головой.
Чел, она стала на первое место, потому что Hades 2, державшийся на 1м месте, вышел. Это никак не связано со "скандалами" или "повесточной борьбой", это заслуга самой игры!
Да-да, конечно. И hogwart legacy занял первое место сам по себе и Stellar Blade, угу-угу. Реклама тут вообще не причём.
Сегодня это добавляет игре популярности))
Игра еще даже не вышла а уже 3 недели в топ 10 продаж стима висит.Тоесть очевидно что продажи будут отличные назло всяким дегенератам которые хотят что бы игра провалилась.
Потому что в этой игре не пахнет даже неписями - неграми а ГГ вполне симпатичная япошка китаяночка азиаточка та не важно но негр вот и всё.Игрооманам так мало надо для счасться....
Вообще, на Западе опасно быть сексистом: вот ты ей "баба, баба", а она как штаны снимет и окажется, что она мужик больше, чем ты.
Так сексизм это лучшая реклама для любого товара!
ну списочек у них там ещё тот что касаемо их высказывания про то что «толстякам пора идти на х**» то уверен большой габэн с ним явно НЕ согласится...
ну а в остальном это их сугубо личное дело кто там из разработчиков мужиков будет поочереди рядится в женское бельё и разгуливать по офису со словами :можешь называть меня марта:😸
Ну так и похудел ведь, исходя из последних новостей..
Пошел оплачивать предзаказ!
Не существует никакого сексизма в природе, нытики ебаные, мужчина во многом превосходит женщин. И само слово «сексизм» оно ничего не подразумевает.