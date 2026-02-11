Black Myth: Wukong впервые получила скидку 25%

Экшен Black Myth: Wukong от студии Game Science получил новую максимальную скидку в магазинах Steam и PS Store.

В рамках начавшейся распродажи игру впервые можно приобрести со скидкой 25%, тогда как ранее максимальное снижение цены составляло 20%. Распродажа продлится до 23 февраля включительно.

Игра уже продалась тиражом свыше 30 миллионов копий, и новые скидки позволят Black Myth: Wukong достичь ещё более впечатляющих результатов.