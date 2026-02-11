ЧАТ ИГРЫ
Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.5 1 993 оценки

Black Myth: Wukong впервые получила скидку 25%

AceTheKing AceTheKing

Экшен Black Myth: Wukong от студии Game Science получил новую максимальную скидку в магазинах Steam и PS Store.

В рамках начавшейся распродажи игру впервые можно приобрести со скидкой 25%, тогда как ранее максимальное снижение цены составляло 20%. Распродажа продлится до 23 февраля включительно.

Игра уже продалась тиражом свыше 30 миллионов копий, и новые скидки позволят Black Myth: Wukong достичь ещё более впечатляющих результатов.

8
4
Комментарии:  4
Newworld_DESTROYER

Денуву уберите

5
Tiger Goose

Black Myth: Wukong — лучшая игра 2024 года.

3
Кей Овальд

Очень кстати, как раз ждал. И сразу же купил, цена уже вполне нормальная.

3
sa1958

Ну и хорошо.

1