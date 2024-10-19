Black Myth: Wukong вскоре может выйти на Xbox Series - игра получила рейтинг от ESRB

Black Myth: Wukong вскоре может выйти на консолях Xbox Series. Разработанная Game Science, игра недавно получила новый рейтинг от Entertainment Software Rating Board (ESRB), который включает ее для платформ ПК, PlayStation 5 и теперь Xbox Series.

Изначально Game Science отложила версию игры для Xbox Series, что привело к слухам о возможной эксклюзивной сделке с PlayStation. Однако с тех пор эти предположения развеялись. Также было высказано предположение, что задержка могла быть связана с техническими трудностями, включая проблемы с утечкой памяти на консолях Xbox Series, которые могли способствовать отсрочке. Несмотря на это, новый рейтинг ESRB ясно дает понять, что игра наконец-то готова к выпуску на консолях Xbox Series.

Согласно рейтингу ESRB, Black Myth: Wukong — это экшн-RPG, в которой игроки берут на себя роль воина-обезьяны в поисках могущественных реликвий. Игроки будут исследовать богато детализированный фэнтезийный мир и участвовать в интенсивных боях с различными врагами, включая монахов и мифических существ. Бой насыщен действием и включает использование посоха, магических заклинаний и способность превращаться в разных существ для дополнительных атак. Сражения часто проходят в быстром темпе и включают визуальные эффекты, такие как замедление времени и брызги крови. Также отмечается, что некоторые игровые локации содержат пятна крови и туши животных. Кроме того, есть сцена, показывающая безголового персонажа, а в другой сцене — женский персонаж с частично обнаженной грудью.