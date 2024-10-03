Black Myth: Wukong второй месяц подряд остается самой популярной игрой на Steam Deck

Valve опубликовала список самых играемых игр на Steam Deck в мире в сентябре 2024 года, учитывая суммарное время, затраченное на каждую игру всеми игроками на платформе.

В сентябре самой играемой игрой на Steam Deck стала Black Myth: Wukong, удержавшаяся на первом месте после лидерства в августе, и хотя она не является верифицированной игрой для устройства, первое место подтверждает, что данная игра пользуется большой популярностью на Deck.

Второй по популярности стала Baldur’s Gate 3, пришедшая на смену Elden Ring. Третье место заняла инди-игра Stardew Valley, которая в августе не попала в топ-3, но снова вернулась на пьедестал самых играемых игр на платформе. Среди других игр, наиболее играемых в этом месяце, - Elden Ring, Balatro, Hogwarts Legacy и Grand Theft Auto V.

Стоит отметить, что список основан на количестве сыгранных часов и учитывает только игры, которые запускаются из Steam, поскольку существуют неофициальные методы запуска игр с других платформ, таких как Epic Games Store и GOG, равно как и установки Windows.