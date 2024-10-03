Black Myth: Wukong второй месяц подряд остается самой популярной игрой на Steam Deck

Valve опубликовала список самых играемых игр на Steam Deck в мире в сентябре 2024 года, учитывая суммарное время, затраченное на каждую игру всеми игроками на платформе.
В сентябре самой играемой игрой на Steam Deck стала Black Myth: Wukong, удержавшаяся на первом месте после лидерства в августе, и хотя она не является верифицированной игрой для устройства, первое место подтверждает, что данная игра пользуется большой популярностью на Deck.
Второй по популярности стала Baldur’s Gate 3, пришедшая на смену Elden Ring. Третье место заняла инди-игра Stardew Valley, которая в августе не попала в топ-3, но снова вернулась на пьедестал самых играемых игр на платформе. Среди других игр, наиболее играемых в этом месяце, - Elden Ring, Balatro, Hogwarts Legacy и Grand Theft Auto V.
Стоит отметить, что список основан на количестве сыгранных часов и учитывает только игры, которые запускаются из Steam, поскольку существуют неофициальные методы запуска игр с других платформ, таких как Epic Games Store и GOG, равно как и установки Windows.
Сирёзна на деке ?
Это насколько нужно быть мазохистом ?
Он еле идет там, зачем на нем играют в эту игру? Я даже ставить не стал на дек
30-40 фпс можно выжать там.
Представляю какая радость играть на деке в макаку в 1280-720 на абсолютном минимуме с FSR в 25-30 кадров.
Оно и понятно, ведь эта игра, как вышедшая из под контроля технодемка. Уже 20 часов набегал, и понимаю что заставляю себя в нее играть потому что "ну надо же допройти раз начал". А по факту - очень красивая, но просто ни о чем. Двухкнопочная скучнейшая боевка, бесконечные перекаты, даже блока нет. Три однообразных стойки и гора сутулых механик с псевдоскилами и превращениями. Сюжет до сих пор понять не могу о чем он, как и в целом вселенную игры и природу ее главного героя, который все время лезет в чужой район и наводит там суеты. Одним словом идеальная игра для стимдека - поиграть в дороге и не жалеть потраченного зря времени. А сидя на попе ровно за ПК, лучше поиграть в что-то более вменяемое. Можете критиковать, заслуживаю, видимо я очень тупой, раз не оценил сей шедевр.
p.s. Отдельно стоит отметить техническую составляющую, и я не про производительность. Тряпка на спине регулярно проходит сквозь посох, чуть сойдя с тропы в кусты натыкаешься на невидимые стены, упасть с 90% обрывов нельзя как и залезть на камни. Да что там про залезть, ОБЕЗЬЯНА НЕ УМЕЕТ ЛАЗАТЬ, поэтому если черти лучники встречают Вас с крыши, остается только бежать. Дальний бой представлен одиночными скиллами с долгим кулдауном, т.е. по сути дальнего боя здесь нет. Игра ощущается как очень красивая технодемка вышедшая из под контроля. Убери из нее ГГ и врагов, и останутся чудеснейшие локации по которым приятно полетать камерой. Но для чего я по ним бегаю, совершенно непонятно.
А ты и не поймёшь сюжет, если хотя бы поверхностно не знаком с "Путешествие на запад". Для них, это как бы само собой разумеющееся, как у нас три богатыря или там кощеи, жарптицы и т.д. в пояснение не нуждается. Фольклор короче. Есть такой сериал "Десятое королевство" там как раз есть арка про путешествие на запад.
Ну и боёвка не такая скупая как ты тут описал, если углубится что с чем с кем как и т.д. она довольно сложная, например в стойке выпадов, пальцы сломаешь. По мимо уклонов есть парирования, но реализованы они супер не очевидно.
Стойка столпа, это АОЕ, он на ней вертится как стриптизерша на шесте заливая всё
Ну а ударная соответственно делать больно бумц.
Черная муть: Вьетконг
Черный миф: Укун
"Игра" , которая не идёт на "устройстве" , которое вышло заведомо устаревшим.
Ну сделай лучшую портативку, куплю сразу))