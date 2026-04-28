Black Myth: Wukong выходит за пределы игр: анонсирован мировой концертный тур с симфониями и китайским фольклором

Black Myth: Wukong от студии Game Science продолжает расширять своё влияние — на этот раз уже вне игровой индустрии. Разработчики официально объявили мировой концертный тур 2026 года, и это выглядит как попытка превратить успех игры в полноценную культурную франшизу.

Тур охватит 12 городов и включает 21 выступление по всему миру. Сама идея не нова — игровые саундтреки уже давно выходят на сцену концертных залов, но здесь масштаб ощущается серьёзнее обычного промо-ивента. По сути, это попытка закрепить за игрой статус культурного явления, а не просто популярного экшена.

Особый акцент сделан на музыке. В программе заявлено сочетание традиционной китайской народной музыки и симфонических оркестровок — решение, которое может либо прозвучать очень мощно, либо легко уйти в «декоративный фольклор», если не будет точного баланса. Интересно, что в туре появятся и оригинальные исполнители треков из игры, что добавляет живой аутентичности, а не просто оркестровую обработку.

Также обновлён сет-лист: добавлены новые композиции вроде Celestial Symphony и Where Lies the Path Ahead?. Для поклонников это скорее плюс — концерт явно не будет простой копией прошлых шоу.

Билеты будут продаваться поэтапно, а в зависимости от категории обещают эксклюзивные подарки, не предназначенные для продажи. В индустрии это уже привычная практика, но здесь она усиливает ощущение «премиального события», а не обычного концерта.

Если смотреть шире, тур «Black Myth: Wukong» выглядит как следующий шаг после успеха игры — попытка превратить цифровую вселенную в живое сценическое пространство. И, судя по амбициям, это уже не просто мерч, а полноценная заявка на культурный бренд.