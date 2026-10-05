Black Myth: Wukong запустили на эмуляторе PS5 KyTyPS5 с 4-6 FPS - автор намерен добиться более 60 кадров

Пользователь под ником MourningWoodStar продемонстрировал запуск PS5-версии Black Myth: Wukong на эмуляторе KyTyPS5. На текущем этапе игра уже доходит непосредственно до геймплея, однако производительность составляет всего около 4–6 FPS.

Сам автор подчёркивает, что работа находится лишь на начальном этапе. Его следующая цель — оптимизировать запуск Black Myth: Wukong и добиться производительности выше 60 FPS. В обсуждении он также сообщил, что продолжает работать над проектом.

Эксперимент интересен прежде всего как демонстрация прогресса KyTyPS5: ещё недавно многие современные проекты для PlayStation 5 ограничивались загрузочными экранами, меню или крайне ранними стадиями выполнения. В данном случае Black Myth: Wukong уже отображает непосредственно игровой процесс, хотя до комфортной частоты кадров пока далеко.

Тем же, кто не хочет ждать дальнейшей оптимизации эмулятора, можно обратиться к Steam: полноценная PC-версия Black Myth: Wukong доступна там с 19 августа 2024 года.