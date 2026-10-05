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Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.4 2 166 оценок

Black Myth: Wukong запустили на эмуляторе PS5 KyTyPS5 с 4-6 FPS - автор намерен добиться более 60 кадров

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Пользователь под ником MourningWoodStar продемонстрировал запуск PS5-версии Black Myth: Wukong на эмуляторе KyTyPS5. На текущем этапе игра уже доходит непосредственно до геймплея, однако производительность составляет всего около 4–6 FPS.

KytyPS5 - продвинутый эмулятор PlayStation 5 для Windows, Linux и macOS

Сам автор подчёркивает, что работа находится лишь на начальном этапе. Его следующая цель — оптимизировать запуск Black Myth: Wukong и добиться производительности выше 60 FPS. В обсуждении он также сообщил, что продолжает работать над проектом.

Эксперимент интересен прежде всего как демонстрация прогресса KyTyPS5: ещё недавно многие современные проекты для PlayStation 5 ограничивались загрузочными экранами, меню или крайне ранними стадиями выполнения. В данном случае Black Myth: Wukong уже отображает непосредственно игровой процесс, хотя до комфортной частоты кадров пока далеко.

Тем же, кто не хочет ждать дальнейшей оптимизации эмулятора, можно обратиться к Steam: полноценная PC-версия Black Myth: Wukong доступна там с 19 августа 2024 года.

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