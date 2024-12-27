Digital Foundry протестировали Black Myth: Wukong с патчем для PS5 Pro

Декабрьское обновление Black Myth: Wukong внесло некоторые изменения в графические режимы версии для PS5 и представило нативную поддержку PS5 Pro. Это, очевидно, вызвало интерес Digital Foundry, которая снова провела тесты, чтобы выяснить, как сейчас представлена ​​игра на платформах Sony.

Начиная с базовой PS5 введен ползунок для регулировки резкости. При минимальной настройке изображение выглядит очень «мягким», но без сглаживания по краям элементов экрана, а при максимальной настройке вы получаете максимальную резкость. В дополнение к этому, с помощью Lumen Global Ilumination были внесены изменения в освещение, наиболее очевидными из которых являются более сильная окружающая окклюзия и пересмотренные карты теней в некоторых областях.

Никаких существенных изменений не было отмечено для настройки «Производительность» на базовой PS5, которая по-прежнему предлагает разрешение 1080p без масштабирования и скорость 60 кадров в секунду, достигаемую за счет использования генерации кадров, что, однако, также добавляет значительную задержку ввода. Напротив, в другие графические режимы были внесены некоторые важные изменения, как положительные, так и отрицательные. В предустановке «Качество» качество изображения ухудшилось из-за снижения собственного разрешения с 1440p до 1080p, а также из-за повышения разрешения с 4K до значения между 1440p и 1620p. В свою очередь, тени теперь имеют более высокое разрешение, расстояние прорисовки листвы улучшилось, а частота кадров была зафиксирована на уровне 30 кадров в секунду.

Наконец, сбалансированный режим претерпел аналогичные изменения с точки зрения разрешения, но по сравнению с релизом он обеспечивает более чистое качество изображения и меньше артефактов. Частота кадров зафиксирована на уровне 45 кадров в секунду, хотя эта цель не всегда достигается, а время кадра нестабильно. Эта предустановка для технических энтузиастов также потенциально является лучшей за счет активации выхода 120 Гц (при условии, что у вас есть совместимый экран): в этом случае частота кадров фиксируется на стабильном уровне 40 кадров в секунду, что дает отличную золотую середину по сравнению с двумя другими предустановками.

На PS5 Pro были отмечены некоторые улучшения благодаря внедрению PSSR и увеличению мощности графического процессора. Режим качества начинается с исходного разрешения 1296p, которое удовлетворительным образом масштабируется до 4K, улучшая резкость и уменьшая сглаживание некоторых элементов (например, густого белого меха одного из первых боссов). Как отмечается в других играх, PSSR также несет с собой визуальные артефакты, однако в данном случае их сложно заметить в движении и они не отвлекают от впечатлений. Предустановка режима «Сбалансированный» обеспечивает то же разрешение с частотой кадров 45 кадров в секунду, в этом случае также с возможностью активации выхода на частоте 120 Гц для получения оптимального опыта.

Однако предустановка «Производительность» разочаровывает и, очевидно, не использует преимущества PSSR. Результатом является то же разрешение 1080p без масштабирования, что и у базовой PS5, и скорость 60 кадров в секунду, достигаемая за счет генерации кадров. Digital Foundry считают это позором: приложив больше усилий, можно было бы предложить в целом превосходный режим 60 кадров в секунду на PS5 Pro, с надеждой, что это входит в планы Game Science для следующих бесплатных обновлений Black Myth: Wukong. В связи с этим напоминаем, что декабрьское обновление также принесло с собой новый контент и режим босс-раша.