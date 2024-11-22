Директор Black Myth: Wukong сообщил, что до конца года по игре появятся сюрпризы

Black Myth: Wukong — один из самых популярных хитов 2024 года, и вчера во время церемонии вручения наград Golden Joysticks Awards 2024 была выбрана Игрой года. Чтобы отпраздновать награду, режиссёр Black Myth: Wukong появился в видеоролике, поблагодарив игроков за поддержку, и в то же время сказал, что позже в этом году по игре будет несколько сюрпризов.

Режиссёр не стал вдаваться в подробности, о чем идёт речь, но основная теория заключается в том, что это связано с версией Black Myth: Wukong для Xbox Series, которая ещё не вышла. Однако сюрприз может быть также связан с каким-то дополнительным контентом. Предполагается, что официальное объявление об этом сюрпризе состоится во время The Game Awards 13 декабря.

Black Myth: Wukong — ролевая игра, вдохновлённая китайской мифологией. История основана на «Путешествии на Запад», одном из четырёх великих классических романов в литературе страны.

Black Myth: Wukong доступна на ПК и PS5.