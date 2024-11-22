Директор Black Myth: Wukong сообщил, что до конца года по игре появятся сюрпризы

Black Myth: Wukong — один из самых популярных хитов 2024 года, и вчера во время церемонии вручения наград Golden Joysticks Awards 2024 была выбрана Игрой года. Чтобы отпраздновать награду, режиссёр Black Myth: Wukong появился в видеоролике, поблагодарив игроков за поддержку, и в то же время сказал, что позже в этом году по игре будет несколько сюрпризов.
Режиссёр не стал вдаваться в подробности, о чем идёт речь, но основная теория заключается в том, что это связано с версией Black Myth: Wukong для Xbox Series, которая ещё не вышла. Однако сюрприз может быть также связан с каким-то дополнительным контентом. Предполагается, что официальное объявление об этом сюрпризе состоится во время The Game Awards 13 декабря.
Black Myth: Wukong — ролевая игра, вдохновлённая китайской мифологией. История основана на «Путешествии на Запад», одном из четырёх великих классических романов в литературе страны.
Black Myth: Wukong доступна на ПК и PS5.
Неужели анонс ДЛС? Пздц у них скорость если так
кнца))
Макаку побреют?
Мечты.
)
Они уже говорили, что будут ДЛС. Так что жду полное издание, а пока читаю книжку.
Книжка, кстати, отличная, всем советую.
На You Tube тоже есть, скачал в электронном виде?
Лучший сюрприз это когда на торренте появится.
А поддержать китайских братушек?
че денег нет купить попроси у папки
Коллаба со Стеллар Блейд
сюрпризы? да! оптимизация,патчи? нет!) // Вячеслав Вовк
Идеально работает. Смени железо и виндовс. . Вечно погонять программами и прочим. . . // Vengel Bryde
смени железо это по вашему что? 4070 ti? // Вячеслав Вовк
почему Horizon Forbidden West пашет с открытым миром на 1060 , а эта игра не пашет даже со своим миром в виде 1 линейной улицы.... // Вячеслав Вовк
почему Spider man Remaster или Last of US пашут на пк на изи ,а эта игра которая создавалась для пк и не летает и у многих на стримах вылетала. // Вячеслав Вовк
У меня 4070ti и всё летает. Игру обязательно надо на m2 ставить,или на быстрый ssd. // Артём Олегович
Жеппа 2B за отдельную плату?
DLC было бы неплохо элденовского или киберпанковского уровня, правда такого качества быстро не делается.
Ахахахах, чувак, это Смута с поправкой на триллионы китайцев. Какие вы смешные
Поверь, смешно - это когда читаешь писанину абсолютно не имеющих представления о предмете. Попробуй сыграть, что ли.
появятся негры одобряю все равны