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Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.5 1 390 оценок

Директор Black Myth: Wukong сообщил, что до конца года по игре появятся сюрпризы

monk70
Новости

Black Myth: Wukong — один из самых популярных хитов 2024 года, и вчера во время церемонии вручения наград Golden Joysticks Awards 2024 была выбрана Игрой года. Чтобы отпраздновать награду, режиссёр Black Myth: Wukong появился в видеоролике, поблагодарив игроков за поддержку, и в то же время сказал, что позже в этом году по игре будет несколько сюрпризов.

Режиссёр не стал вдаваться в подробности, о чем идёт речь, но основная теория заключается в том, что это связано с версией Black Myth: Wukong для Xbox Series, которая ещё не вышла. Однако сюрприз может быть также связан с каким-то дополнительным контентом. Предполагается, что официальное объявление об этом сюрпризе состоится во время The Game Awards 13 декабря.

Black Myth: Wukong — ролевая игра, вдохновлённая китайской мифологией. История основана на «Путешествии на Запад», одном из четырёх великих классических романов в литературе страны.

Black Myth: Wukong доступна на ПК и PS5.

13
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
William Dwight

Неужели анонс ДЛС? Пздц у них скорость если так

5
DANII2011

кнца))

2
hpi

Макаку побреют?

2
Kenn1y

Мечты.

-1
MNM 1985

)

0
Кей Овальд

Они уже говорили, что будут ДЛС. Так что жду полное издание, а пока читаю книжку.
Книжка, кстати, отличная, всем советую.

2
EvgeniiV

На You Tube тоже есть, скачал в электронном виде?

0
Canek85

Лучший сюрприз это когда на торренте появится.

1
Demon-Lord

А поддержать китайских братушек?

0
Русик_96

че денег нет купить попроси у папки

0
MadPumpkin2

Коллаба со Стеллар Блейд

0
Пользователь ВКонтакте

сюрпризы? да! оптимизация,патчи? нет!) // Вячеслав Вовк

0
Пользователь ВКонтакте

Идеально работает. Смени железо и виндовс. . Вечно погонять программами и прочим. . . // Vengel Bryde

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

смени железо это по вашему что? 4070 ti? // Вячеслав Вовк

0
Пользователь ВКонтакте

почему Horizon Forbidden West пашет с открытым миром на 1060 , а эта игра не пашет даже со своим миром в виде 1 линейной улицы.... // Вячеслав Вовк

0
Пользователь ВКонтакте

почему Spider man Remaster или Last of US пашут на пк на изи ,а эта игра которая создавалась для пк и не летает и у многих на стримах вылетала. // Вячеслав Вовк

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

У меня 4070ti и всё летает. Игру обязательно надо на m2 ставить,или на быстрый ssd. // Артём Олегович

0
100 мешочков компа нет

Жеппа 2B за отдельную плату?

0
Stastanis

DLC было бы неплохо элденовского или киберпанковского уровня, правда такого качества быстро не делается.

0
100 мешочков компа нет

Ахахахах, чувак, это Смута с поправкой на триллионы китайцев. Какие вы смешные

0
Stastanis 100 мешочков компа нет

Поверь, смешно - это когда читаешь писанину абсолютно не имеющих представления о предмете. Попробуй сыграть, что ли.

0
Русик_96

появятся негры одобряю все равны

0