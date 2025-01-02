Директор Black Myth Wukong заявил, что версия для Xbox задерживается из-за проблем с оптимизацией на Series S

Хотя Black Myth Wukong доступна только на PS5 и ПК, игра все еще должна выйти на Xbox Series X|S, хотя Game Science ничего об этом не говорила... по крайней мере, до сегодняшнего дня.

В ноябре руководитель Xbox Фил Спенсер намекнул на версию Black Myth Wukong для Xbox, хотя он также сказал, что не может ее обсуждать. Один человек, который точно может об этом говорить, — это директор игры Фэн Цзи, который, по-видимому, подтвердил, что задержка связана с Xbox Series S.

Отмечая победу на Steam Awards 2024, Фэн Цзи опубликовал сообщение на китайской социальной платформе weibo:

Переводя важную часть сообщения, Фэн Цзи заявляет:

Хотя больших сюрпризов не было, я все равно немного расчувствовался, получив 3 награды. Единственное, чего не хватает, это версии для Xbox. Кажется, это немного неправильно, но эта общая память на 10 ГБ... без нескольких лет опыта оптимизации сложно обойти это ограничение.

Как вы можете видеть, игровой директор указал на общую память Xbox Series S, поэтому геймеры Xbox до сих пор не получили одну из лучших игр года. Если вы играли в версию для PS5, это действительно не удивит вас, так как даже в этой версии есть некоторые технические проблемы.

Это сообщение от Фэн Цзи подтверждает прошлогодний отчет о том, что проблема с памятью была основной причиной задержки выпуска Black Myth Wukong на Xbox, а не какая-либо временная эксклюзивная сделка. Перед выпуском игры Game Science опубликовала FAQ, в котором говорилось, что они оптимизируют версию Xbox Series X|S и что студия планирует объявить надлежащую дату выпуска, как только версия Xbox будет соответствовать их стандартам качества.