Директор PM Studios заявил, что выход Black Myth: Wukong на физическом носителе имел "огромный успех"

Black Myth: Wukong стал самым громким запуском в прошлом году, завоевав множество наград, включая Steam GOTY. Игра уже разошлась тиражом более 25 миллионов копий, став самым большим хитом китайских разработчиков.

В то время как многие студии отказались от физических релизов и сосредоточились только на цифровом рынке, издатель Black Myth: Wukong заявил, что физический релиз игры спас бизнес.

Недавно сообщалось, что Clair Obscur: Expedition 33 также хорошо продается в магазинах, что еще раз подтверждает, что физические издания по-прежнему ценны.

Во время недавнего разговора с The Gamer на выставке LVL UP Expo генеральный директор PM Studios Майк Юм рассказал о выпуске игры Black Myth Wukong на физических носителях, заявив, что она прошла невероятно хорошо.

Хотя он не стал раскрывать цифры, поскольку они являются конфиденциальной информацией, он заявил, что все дистрибьюторы и партнеры остались довольны результатами, а многим это даже спасло бизнес.

Мне звонили много раз во время Рождества и после Нового года, благодарили и говорили, что это спасло их бизнес. - Майк Юм

Он также подчеркивает важность выпуска физических носителей, отмечая, что многие регионы все еще ждут выпуска физического носителя, поскольку у них нет передовых интернет-технологий.

Они платят за данные. В таких местах, где пропускная способность низкая или медленная, они очень ждали физической копии игры.

Майк также говорил о том, что проще заметить название в магазине, так как его может увидеть любой, кто ходит вокруг. С другой стороны, цифровые сервисы переполнены играми, что затрудняет возможность быть замеченным.