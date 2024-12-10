Для Black Myth: Wukong выходит большое обновление, добавляющее испытания и карту

Black Myth: Wukong, без сомнения, одна из лучших игр этого года. Проект китайской студии Game Science был хорошо принят сообществом, и результаты продаж только подтверждают это. Некоторое время назад создатели объявили, что планируют выпустить пакет дополнений, который расширит приключение.

Подтверждено новое обновление для Black Myth: Wukong. Скоро оно появится в магазине Epic Games, а затем и на других платформах (Steam и PlayStation 5). Что приготовили создатели? Некоторые действительно интересные дополнения.

Введена новая игровая опция - Испытание. Игроки получат доступ к ней в любом святилище после прохождения игры. Испытание содержит два режима. Первый из них - Возвращение врагов - он позволяет вам повторно сразиться с боссом, которого вы победили ранее.

Второй режим - Gauntlet of Legends, т. е. так называемый босс-раш. В этом испытании игроку придётся сразиться с серией боссов. Создатели отмечают, что это может быть довольно сложно, потому что противники получат совершенно новые приёмы, поэтому базовая тактика потребует изменений. Завершение Gauntlet of Legends предоставит вам редкие предметы, включая лечение, оружие, снаряжение и многое другое.

Создатели также добавили новый комплект брони (Armor Set of Opulence) по случаю китайского Нового года. Но это еще не все. В Black Myth: Wukong была добавлена ​​функция карты. При первом входе в Black Wind Mountain игроки смогут приобрести "Journeyer's Chart". Когда мы завершим определённый регион, последующие фрагменты карты появятся для покупки в святилище.

Также было исправлено множество ошибок и улучшена производительность игры. Полный список изменений можно найти на официальном сайте Black Myth: Wukong.