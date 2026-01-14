Для Black Myth: Wukong вышло новое обновление с улучшением производительности и исправлением ошибок

Студия Game Science выпустила новое обновление 1.0.21.23831 для Black Myth: Wukong. Размер обновления составил 2 ГБ.

Основные исправления касаются производительности и графики. Патч устраняет проблему, из-за которой игра работала медленнее ожидаемого из-за некорректной работы настройки Super Resolution. Также исправлена ошибка, препятствовавшая правильному применению этого параметра после использования рекомендованных графических настроек. Благодаря этим изменениям производительность для игроков, использующих Super Resolution, должна улучшиться.

Обновление также исправляет несколько визуальных проблем. Улучшено поведение воды в финальной области игры и исправлена некорректная реакция снега в определенных ситуациях. Устранена ошибка, из-за которой визуальные эффекты некоторых навыков Каменной Обезьяны пропадали слишком рано при определенных настройках графики.

Повышена стабильность игры: исправлен сбой, происходивший при использовании способности Не-Белого Духа в Хижине Бессмертия. Кроме того, патч исправляет проблему, при которой настройки типа контроллера не сохранялись после перезапуска игры.

Отдельно отмечается, что в Black Myth: Wukong можно использовать технологию NVIDIA DLSS 4.5. Хотя соответствующей опции нет в меню игры, ее можно принудительно включить через приложение NVIDIA, выбрав Preset M.