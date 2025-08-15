Дополнение для Black Myth: Wukong могут представить 19 августа - Game Science есть среди участников Opening Night Live

Похоже, что на предстоящей презентации Opening Night Live могут представить DLC для Black Myth: Wukong.
Организаторы презентации представили список китайских компаний, которые примут участие в мероприятии. Пользователи обнаружили, что среди них присутствует Game Science - создатели Black Myth: Wukong. Вероятно на мероприятии могут показать трейлер дополнения для игры, слухи о котором ходят с прошлого года.
Презентация Opening Night Live начнётся 19 августа в 21:00 по московскому времени.
Это я жду!! Тот видос говеного качества мне всеравно понравился. Эпик был виден.
Вполне возможно что была одна из вырезанных локаций
В третьей главе дракон утаскивает бибизьяну под лед. Дальше он очухивается уже на суше в сугробах и бежит от другой бибизьяны. Так вот, что было под водой оставалось загадкой. И эта локация, скорее всего, и есть ответ на неё. Так что, длс под водой, вполне логично и уместно. Причём, как только появился это видос, то сразу пошли слухи о длс. Они и до этого были, но очень расплывчатые. А тут разрабы будут участвовать на выставке. С чего бы это?!))
Надеюсь так оно и будет, то в этом году с играми туговато, думал Мафия будет хорошая но скорее кинцом оказалась
Лучше бы сразу переключились на вторую часть.
Наверняка уже работают)
Супер👍👍👍 Надеюсь дополнение будет большим и с глубоким, философским сюжетом🙏 // Nvidia Power
Если длц и выйдет, да еще и слив о подводном биоме окажется правдой, это будет просто праздник какой-то.
Очень надеюсь что потом оно не окажется в списках "игра года" у Джеффа // Александр Моженок
Это та самая игра года про которую уже давно все забыли?