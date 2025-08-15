ЧАТ ИГРЫ
Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.6 1 859 оценок

Дополнение для Black Myth: Wukong могут представить 19 августа - Game Science есть среди участников Opening Night Live

AceTheKing AceTheKing

Похоже, что на предстоящей презентации Opening Night Live могут представить DLC для Black Myth: Wukong.

Организаторы презентации представили список китайских компаний, которые примут участие в мероприятии. Пользователи обнаружили, что среди них присутствует Game Science - создатели Black Myth: Wukong. Вероятно на мероприятии могут показать трейлер дополнения для игры, слухи о котором ходят с прошлого года.

Презентация Opening Night Live начнётся 19 августа в 21:00 по московскому времени.

12
10
Комментарии: 10
Сергей Понащенко

Это я жду!! Тот видос говеного качества мне всеравно понравился. Эпик был виден.

1
CRAZY rock GAME

Вполне возможно что была одна из вырезанных локаций

Сергей Понащенко CRAZY rock GAME

В третьей главе дракон утаскивает бибизьяну под лед. Дальше он очухивается уже на суше в сугробах и бежит от другой бибизьяны. Так вот, что было под водой оставалось загадкой. И эта локация, скорее всего, и есть ответ на неё. Так что, длс под водой, вполне логично и уместно. Причём, как только появился это видос, то сразу пошли слухи о длс. Они и до этого были, но очень расплывчатые. А тут разрабы будут участвовать на выставке. С чего бы это?!))

1
CRAZY rock GAME Сергей Понащенко

Надеюсь так оно и будет, то в этом году с играми туговато, думал Мафия будет хорошая но скорее кинцом оказалась

1
DeFaLT_TB

Лучше бы сразу переключились на вторую часть.

1
zSpartacuSz

Наверняка уже работают)

1
Пользователь ВКонтакте

Супер👍👍👍 Надеюсь дополнение будет большим и с глубоким, философским сюжетом🙏 // Nvidia Power

1
Rey4rtRO

Если длц и выйдет, да еще и слив о подводном биоме окажется правдой, это будет просто праздник какой-то.

1
Пользователь ВКонтакте

Очень надеюсь что потом оно не окажется в списках "игра года" у Джеффа // Александр Моженок

1
FatalleZ

Это та самая игра года про которую уже давно все забыли?