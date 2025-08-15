Дополнение для Black Myth: Wukong могут представить 19 августа - Game Science есть среди участников Opening Night Live

Похоже, что на предстоящей презентации Opening Night Live могут представить DLC для Black Myth: Wukong.

Организаторы презентации представили список китайских компаний, которые примут участие в мероприятии. Пользователи обнаружили, что среди них присутствует Game Science - создатели Black Myth: Wukong. Вероятно на мероприятии могут показать трейлер дополнения для игры, слухи о котором ходят с прошлого года.

Презентация Opening Night Live начнётся 19 августа в 21:00 по московскому времени.