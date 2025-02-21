Эффект Wukong: PS5 продается в Китае в два раза быстрее, чем PS4

Black Myth: Wukong — один из главных хитов 2024 года с невероятными 25 миллионами проданных копий на ПК и PlayStation 5. Согласно новому отчету, успех Black Myth: Wukong способствует продвижению консоли PlayStation 5 в Китае, поскольку, как сообщается, консоль Sony продается в регионе в два раза быстрее, чем PS4.

В отчете отмечается, что консоль PlayStation 5 стала доступной альтернативой для тех, кто не может позволить себе видеокарту RTX 40xx, которая стоит довольно дорого и рекомендуется тем, кто хочет получить от игры максимально возможное удовольствие.

Выпуск игры также привел к росту продаж игровых консолей, в частности PlayStation 5 от Sony. Местные розничные торговцы и геймеры сообщают о росте спроса на PS5, поскольку она предлагает доступную альтернативу для тех, кто не может позволить себе дорогие видеокарты Nvidia 40-й серии для своих ПК. У многих розничных продавцов заканчиваются PS5, а сама консоль, как сообщается, распродается в два раза быстрее, чем ее предшественница PS4.

Напомним, в августе прошлого года сообщалось, что PS5 была распродана в Китае из-за высокого спроса на Black Myth: Wukong. Спрос на консоль там был огромный.

Black Myth: Wukong доступна на ПК и PlayStation 5. Версия для Xbox Series S|X находится в разработке.