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Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.6 1 619 оценок

Эффект Wukong: PS5 продается в Китае в два раза быстрее, чем PS4

monk70
Новости

Black Myth: Wukong — один из главных хитов 2024 года с невероятными 25 миллионами проданных копий на ПК и PlayStation 5. Согласно новому отчету, успех Black Myth: Wukong способствует продвижению консоли PlayStation 5 в Китае, поскольку, как сообщается, консоль Sony продается в регионе в два раза быстрее, чем PS4.

Продажи Black Myth: Wukong достигли 25 миллионов копий

В отчете отмечается, что консоль PlayStation 5 стала доступной альтернативой для тех, кто не может позволить себе видеокарту RTX 40xx, которая стоит довольно дорого и рекомендуется тем, кто хочет получить от игры максимально возможное удовольствие.

Выпуск игры также привел к росту продаж игровых консолей, в частности PlayStation 5 от Sony. Местные розничные торговцы и геймеры сообщают о росте спроса на PS5, поскольку она предлагает доступную альтернативу для тех, кто не может позволить себе дорогие видеокарты Nvidia 40-й серии для своих ПК. У многих розничных продавцов заканчиваются PS5, а сама консоль, как сообщается, распродается в два раза быстрее, чем ее предшественница PS4.

Напомним, в августе прошлого года сообщалось, что PS5 была распродана в Китае из-за высокого спроса на Black Myth: Wukong. Спрос на консоль там был огромный.

Black Myth: Wukong доступна на ПК и PlayStation 5. Версия для Xbox Series S|X находится в разработке.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Eddward West

ну а хyле, на компе за $400 не поиграешь, а тут за такую цену нормально поиграть можно, и норм графоном

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kotasha

? Она стоит больше чем 400$, они ещё и цены подняли вместо сделать дешевле, всё вверх ногами сделали, слимка дороже фатки л логика.

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