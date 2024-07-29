Экшен Black Myth: Wukong положит начало целой трилогии эпичного китайского фэнтези, считает инсайдер

Уже в конце этого года молодая команда китайских разработчиков из студии Game Science выпустит игровую адаптацию известного романа "Путешествие на Запад" в виде ролевого экшена Black Myth: Wukong. Проект собрал в себе лучшие элементы из серий Souls и God of War, но при этом в нём есть множество уникальных механик и обособленный сюжет. Как недавно стало известно, у авторов проекта весьма амбициозные планы — они собираются превратить Black Myth: Wukong в целую трилогию. Производство ещё двух частей начнется уже скоро, утверждает инсайдер под ником ignusthewise.

Автор утечки, специализирующийся на игровом рынке Азии, считает, что до недавнего времени у Game Science были гораздо более скромные планы. Разработчики решились на трилогию только из-за того, что Black Myth: Wukong пользуется огромным спросом на Западе и превосходит ожидания авторов по количеству предзаказов. Кроме того, недавняя демонстрация проекта в Китае помогла студии привлечь дополнительное финансирование от заинтересованных инвесторов.

По данным инсайдера, разработчики уже успели зарегистрировать товарные знаки для будущих продолжений: "BM Jiang Ziya" и "BM Zhong Kui". Скорее всего, разработка двух продолжений будет идти параллельно и начнется сразу после выхода сюжетного дополнения к оригинальной Black Myth: Wukong, которое выйдет после релиза.