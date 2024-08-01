Экшены Black Myth: Wukong и Phantom Blade Zero не являются эксклюзивами PlayStation, просто Xbox "никому не нужен"

Недавно в Китае прошла крупнейшая игровая выставка ChinaJoy 2024, где представили самые интересные новинки от местных разработчиков. Судя по всему, больше всего игроков заинтересовали мрачные экшены Black Myth: Wukong и Phantom Blade Zero. Оба проекта были представлены на мероприятии от лица компании PlayStation, что вызвало некоторое недовольство среди геймеров, которое поспешили развеять сами разработчики. Создатели Black Myth: Wukong и Phantom Blade Zero заявили, что у них нет эксклюзивных соглашений с Sony.

Журналистам на выставке ChinaJoy удалось пообщаться с представителями студий Game Science и S-GAME, где затронули темы эксклюзивности для PS5. По словам разработчиков, они действительно очень тесно сотрудничают с игровым подразделением PlayStation. Компания оказывает всестороннюю поддержку в продвижении игр как в Китае, так и за его пределами. В некотором смысле, Sony выступает издателем Black Myth: Wukong и Phantom Blade Zero, отмечают авторы. Однако это сотрудничество не накладывает обязательств на команды. Разработчики самостоятельно решают, на какие платформы выпускать свои игры, и на данный момент самыми перспективными для релиза являются ПК и PS5.

Один из разработчиков Phantom Blade Zero, пожелавший остаться анонимным, также отметил, что PlayStation сильно помогает многим студиям в области тестирования. Компания предоставляет специальные инструменты для отладки и даже своих инженеров. По его словам, эти сотрудники также помогают с оптимизацией для ПК наряду с версией для PS5. На вопрос, почему его студия не хочет выпускать экшен на Xbox, он ответил, что эта "платформа никому не нужна". По мнению разработчика, консоль не пользуется популярностью в Азии, а к тому же Microsoft создала очень перегруженную экосистему, для которой сложно разрабатывать игры.