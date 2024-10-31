Феноменальный успех Black Myth: Wukong обеспечил финансирование для нескольких игр, включая крупный эксклюзив для PS5

Ролевой экшен Black Myth: Wukong от китайской студии Game Science стал одной из немногих действительно приятных игровых сенсаций этого года. Разработчики подарили игрокам уникальный проект, продажи которого значительно превзошли затраты на его разработку. Судя по всему, успех игры оказался настолько большим, что полученную выручку собираются направить на значительное расширение команды разработчиков и создание сразу нескольких игр.

О внутренних делах студии Game Science поведал аналитик и игровой консультант Дэниел Камило, который сейчас тесно сотрудничает с издателями в Китае. По его словам, Black Myth: Wukong произвел настоящий фурор на этом рынке, который никто не мог предвидеть. Ранее китайские компании смотрели только в сторону Genshin Impact и бесплатных мобильных игр с сильной монетизацией. Релиз от Game Science наглядно показал, что при гораздо меньших затратах можно получить огромную выручку за очень короткий промежуток времени без необходимости долгосрочной поддержки игры.

Все тот же Дэниел Камило сообщает, что успех Black Myth: Wukong обеспечил авторов игры значительным доходом. Полученное финансирование в студии хотят направить на развитие нескольких дополнительных команд и непосредственно на разработку новых игр. Судя по всему, Game Science уже ведет подготовку к разработке как минимум двух игр, одна из которых будет крупным эксклюзивом для PS5. При этом весь стартовый бюджет на проекты был взят с продаж Black Myth: Wukong.