Фэнтезийный экшен Black Myth: Wukong после релиза получит сюжетное дополнение

Молодая, но крайне амбициозная студия Game Science уже скоро готовится к запуску своего первого масштабного ролевого экшена под названием Black Myth: Wukong. Проект основан на знаменитом китайском романе «Путешествие на Запад» и обещает раскрыть эпичную историю Избранника, которому предстоит пройти через множество сложных битв. В игре будет представлена полностью завершённая история с уникальными противниками и финалом, однако у авторов уже есть планы для её расширения. После релиза Black Myth: Wukong получит сюжетное дополнение.
DLC для Black Myth: Wukong было подтверждено разработчиками в ходе интервью для китайских игровых СМИ. Как отмечают представители студии Game Science, команда не спешит раскрывать свои планы. Сейчас они заняты финальной полировкой проекта и будут внимательно отслеживать приём игры. Разработчики хотят убедиться в исправности технической составляющей и правильном балансе сложности. Однако, если заглядывать наперёд, у авторов уже есть планы на выпуск дополнений к игре.
Количество и масштабы дополнений для Black Myth: Wukong пока остаются неизвестными. У разработчиков есть идея как минимум для одного DLC, который расширит мир новой зоной и дополнит оригинальный сюжет экшен-RPG.
Black Myth: Wukong будет доступна для игры на ПК в Steam и PS5 с 20 августа. Игра также разрабатывается для консолей Xbox Series X|S, однако эта версия требует дополнительной оптимизации.
Ну вот когда все выложат, отладят подчистят, скидку сделают, тогда и брать можно. А там получит не получит еще неизвестно.
Ну, хотя бы сразу сказали, что ранний доступ 2.0 и тут тоже будет. То есть + 1 год к дате "выхода" игры.