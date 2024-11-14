Фил Спенсер отказался говорить о сроках выхода Black Myth: Wukong на Xbox

Black Myth: Wukong вышла в августе для PlayStation 5 и PC, но до сих пор нет никаких новостей о том, когда игра появится на Xbox. Однако, похоже, что Фил Спенсер, глава игрового подразделения Microsoft, уже в курсе дела.

В недавнем интервью порталу Game File Спенсера спросили, знает ли он о выходе Black Myth на Xbox. Хотя он сказал, что знает, руководитель, к сожалению, не может сделать никакого анонса.

С момента объявления о том, что Xbox-версия игры отложена на неопределенный срок, было опубликовано множество противоречивой информации. В то время как студия утверждала, что ей нужно больше времени на оптимизацию Xbox-версии, некоторые крупные порталы, такие как IGN и Forbes, заявляли, что существует эксклюзивный контракт с Sony.

Для некоторых пользователей тот факт, что Спенсер уклонился от комментариев по этому вопросу, стал свидетельством того, что игра действительно выйдет на Xbox. Тем временем студия сообщила, что 12 декабря она выпустит физическую версию игры для PS5.