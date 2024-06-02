Финальный трейлер фэнтези-экшена Black Myth: Wukong будет показан уже в эту пятницу

Многообещающий ролевой экшен Black Myth: Wukong от молодой студии разработчиков Game Science совсем скоро обзаведётся свежим роликом. Авторы проекта собираются погрузить игроков в удивительный мир игры, который основан на многослойном китайском фольклоре и мифах. Датой выхода трейлера поделился авторитетный инсайдер, который обещает, что ролик станет финальным перед долгожданным релизом Black Myth: Wukong.
Согласно автору утечек под ником ignusthewise, который специализируется на азиатском регионе, Game Science запланировала выпуск нового трейлера Black Myth: Wukong в эту пятницу. Ролик выйдет 7 июня в 23:00 по МСК. Как ожидается, он будет посвящён детальному ознакомлению с внутриигровым миром и общим сюжетом игры.
Кроме того, после премьеры трейлера, вероятнее всего, будет открыт предзаказ игры по всему миру на ПК и консолях. Релиз Black Myth: Wukong состоится без задержек — 20 августа 2024 года в Steam, на PlayStation 5 и Xbox Series X.
Это DARK SOULS от лица обезьяны?
да // Raider Cyberpunk
Графа там конечно, акцент на боссов -- тоже айс, боёвка -- щупать надо, но скорей всего, не скоро еще поиграешь.