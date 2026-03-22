FitGirl выпустила свой первый репак с интегрированным гипервизором

Известная репакерша FitGirl представила свой первый репак для игры Black Myth: Wukong, включающий встроенную поддержку гипервизора — технологии, используемой для обхода защиты Denuvo. Это может стать важным шагом для упрощения установки подобных релизов, которые ранее требовали от пользователей дополнительных технических действий.

До недавнего времени гипервизорные решения распространялись отдельно. Новый подход от FitGirl направлен на снижение порога входа для пользователей, объединяя необходимые инструменты в одном установочном пакете.

Репак включает в себя собственный лаунчер гипервизора, а также подробное руководство для начинающих пользователей, позволяющее значительно упростить процесс установки и запуска.

В то же время на форумах Reddit новость вызвала заметный отклик — пользователи активно обсуждают релиз и поздравляют репакершу с её первым релизом на основе гиперзвизора. В целом пользователя форума положительно воспринимают инициативу FitGirl, отмечая, что интеграция гипервизора в репак значительно упрощает процесс установки и делает подобные решения более доступными для широкой аудитории.