Физическое издание Black Myth: Wukong не будет содержать диск

В то время как разработчик Game Science недавно начал предварительные заказы на предстоящий приключенческий боевик Black Myth: Wukong, студия сообщила в разделе часто задаваемых вопросов на своем официальном сайте, что физические релизы игры не будут содержать диски.
Вместо дисков игроки, купившие физический релиз Black Myth: Wukong, получат код активации для цифрового Deluxe-издания игры.
«В связи с тем, что производство физического издания включает в себя значительное количество необходимых ручных процессов и нашу взаимную приверженность качеству, мы сожалеем, что не можем гарантировать немедленную доставку всех физических изданий сразу после релиза», — написала студия в FAQ о физическом релизе игры и предварительных заказах. «Оба физических издания поставляются с кодом активации для цифрового Deluxe-издания Black Myth: Wukong».
Студия ссылается на отсутствие опыта в организации логистики на глобальном уровне как на одну из причин, по которой диски не были включены в физический релиз Black Myth: Wukong.
«Game Science впервые выпускает консольную игру по всему миру, и в настоящее время мы сталкиваемся с ограничениями в офлайн-ресурсах, необходимых для импорта, экспорта, транспортировки, распространения и продажи физических дисков», — написала студия. «Эти факторы затрудняют для нас продажу физических дисков одновременно с официальным релизом игры. Наша издательская команда активно работает над решением этих проблем и изучает варианты предложения физических дисков».
Что касается цен на физические издания, студия ранее объявила, что Deluxe Edition стоит 169 долларов, а Collector’s Edition — 399 долларов. Оба физических издания поставляются с множеством приятных мелочей, включая стилкейс, а в случае Collector’s Edition — фигурку главного героя игры и другие вещи.
Black Myth: Wukong запланирована к выпуску 20 августа и выйдет на ПК и PS5. Игра также готовится к выпуску на Xbox Series X/S, который был отложен, поскольку студия заявила, что ей нужно больше времени для оптимизации.
А смысл?)))