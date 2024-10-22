Физическое издание Black Myth: Wukong состоит из полной версии игры с возможностью играть офлайн

Black Myth: Wukong - на сегодняшний день одна из самых выдающихся игр 2024 года, прежде всего потому, что она стала поворотным моментом в развитии китайской игровой индустрии: крупнобюджетная игра уровня triple-A с огромным количеством поклонников.

20 миллионов копий за первый месяц - достойная награда, особенно для разработчиков, которые никогда не делали таких игр, как Wukong. Так что для фанатов и тех, кто еще не успел приобрести игру, стало хорошей новостью, что скоро состоится физический релиз.

Еще более интересным стало подтверждение, полученное от Wario64 в Twitter, что на диске будет полная версия игры, в которую можно будет играть даже без подключения к Интернету. Беглый взгляд на сайты Best Buy и VGP показывает, что на диске будет вся игра, а также код на контент, предназначенный для покупателей делюкс-издания игры.

В современном мире, где все чаще можно встретить сообщения о том, что в физических версиях нет всей игры, и они по сути являются обычной системой проверки DRM, очень здорово, что до сих пор выпускаются физические издания, на которых есть полная версия игры.