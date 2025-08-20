Game Science намекнула на продолжение истории Black Myth: Wukong

Студия Game Science дала понять, что приключения в мире Black Myth: Wukong ещё не закончены. Несмотря на то, что проект стал огромным хитом и многие ждали анонса DLC на Gamescom, разработчики выбрали другой путь.

Финалом церемонии Opening Night Live стала премьера нового проекта студии — Black Myth: Zhong Kui. Это не прямое продолжение истории о Царь-обезьяне, а совершенно отдельная игра, где команда хочет «сделать первый шаг в создании новых игровых впечатлений», «проверить себя более смелыми идеями» и расширить подход к повествованию.

Однако поклонникам Wukong оставили интригующее послание: «Для всех друзей, кто любит Black Myth: Wukong, западное путешествие на этом не закончится».

Пока неясно, идёт ли речь о DLC к оригиналу или о полноценном сиквеле. Если продолжение действительно в планах, то ждать его, скорее всего, придётся уже после выхода Black Myth: Zhong Kui, который сейчас находится на ранней стадии разработки и пока не имеет даже примерной даты релиза.