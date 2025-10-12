Game Science выпустит крупное обновление для Black Myth: Wukong с улучшением оптимизации - оно выйдет уже завтра

Студия Game Science объявила о крупном обновлении для Black Myth: Wukong, включающем многочисленные фиксы и улучшения оптимизации.

Разработчики отметили, что апдейт содержит значительное количество изменений, из-за чего некоторые установленные моды могут стать несовместимыми с новой версией игры. На PS5 для установки обновления потребуется около 93,5 ГБ свободного места. Если объёма не хватит, игра предложит удалить себя и установить уже обновлённую версию заново.

Обновление станет доступно 13 октября, тогда же Game Science поделится полным описанием изменений.