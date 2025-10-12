ЧАТ ИГРЫ
Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.6 1 932 оценки

Game Science выпустит крупное обновление для Black Myth: Wukong с улучшением оптимизации - оно выйдет уже завтра

AceTheKing AceTheKing

Студия Game Science объявила о крупном обновлении для Black Myth: Wukong, включающем многочисленные фиксы и улучшения оптимизации.

Разработчики отметили, что апдейт содержит значительное количество изменений, из-за чего некоторые установленные моды могут стать несовместимыми с новой версией игры. На PS5 для установки обновления потребуется около 93,5 ГБ свободного места. Если объёма не хватит, игра предложит удалить себя и установить уже обновлённую версию заново.

Обновление станет доступно 13 октября, тогда же Game Science поделится полным описанием изменений.

Комментарии:  9
shit again

до сих пор denuvo не убрали, а на game awards верещали как обиженки

Simiola1

Что они говорили на game awards??

Юрий Пенкин

а на xbox? неужели выход этого апдейта обязан оптимизации под эску? во дела

Кей Овальд

Прикольно. Если слухи о ДЛС не подтвердятся, то на НГ можно будет взять.

Laver1

Так слухи уже не подтвердились. То есть подтвердились, но это оказалась новая часть. ДЛЦ не будет.

DepressedPyrrhus

А обещанные dls еще долго ждать?

Laver1

Никто длц не обещал. Были лишь слухи. Которые частично подтвердились, но будет не длц, а новая часть.

zSpartacuSz Laver1

То есть вот эта сцена на драконе в воде это новая часть?

-zotik-

Круто. Я только получил платину и удалил. Вовремя))

