Game Science выпустит крупное обновление для Black Myth: Wukong с улучшением оптимизации - оно выйдет уже завтра

Студия Game Science объявила о крупном обновлении для Black Myth: Wukong, включающем многочисленные фиксы и улучшения оптимизации.
Разработчики отметили, что апдейт содержит значительное количество изменений, из-за чего некоторые установленные моды могут стать несовместимыми с новой версией игры. На PS5 для установки обновления потребуется около 93,5 ГБ свободного места. Если объёма не хватит, игра предложит удалить себя и установить уже обновлённую версию заново.
Обновление станет доступно 13 октября, тогда же Game Science поделится полным описанием изменений.
до сих пор denuvo не убрали, а на game awards верещали как обиженки
Что они говорили на game awards??
а на xbox? неужели выход этого апдейта обязан оптимизации под эску? во дела
Прикольно. Если слухи о ДЛС не подтвердятся, то на НГ можно будет взять.
Так слухи уже не подтвердились. То есть подтвердились, но это оказалась новая часть. ДЛЦ не будет.
А обещанные dls еще долго ждать?
Никто длц не обещал. Были лишь слухи. Которые частично подтвердились, но будет не длц, а новая часть.
То есть вот эта сцена на драконе в воде это новая часть?
Круто. Я только получил платину и удалил. Вовремя))