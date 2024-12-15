Генеральный директор студии создателей Black Myth Wukong поставил под сомнение критерии отбора The Game Awards

Похоже, генеральный директор Game Science недоволен тем, что их игра Black Myth Wukong не получила столь желанную награду «Игра года» на The Game Awards 2024. Её обошла Astro Bot от Team Asobi, которая получил самую престижную награду, хотя и выиграла награды за лучшую экшн-игру и выбор игроков.

По-видимому, этого было недостаточно, поскольку генеральный директор Game Science и продюсер Black Myth Wukong Фэн Цзи разразился тирадой на китайской социальной платформе Weibo, где он поставил под сомнение процесс принятия решений организацией.

Здесь есть над чем поразмыслить, поэтому мы разбили важные моменты, которые Фэн Цзи упомянул в своей тираде, на части.

В этом году The Game Awards совпало с крупным обновлением Black Myth: Wukong. Лично для меня этот проект, который длился семь лет, официально подошел к концу. Четыре номинации (Лучшая игра в жанре экшн, Лучшее художественное руководство, Лучшая игровая режиссура и Игра года) были первыми для китайской игры. В конечном итоге мы забрали домой Лучшую игру в жанре экшн и Голос игроков. Особенно приятно было выиграть в номинации Голос игроков.



Тем не менее, должен признать, что есть чувство потери и сожаления. Но больше всего, однако, есть отказ от иллюзий. Все игры, номинированные в этом году, были исключительными, но, честно говоря, я до сих пор не могу понять, каковы были критерии для Игры года. Мне кажется, что я проделал весь этот путь зря!

Фэн Цзи упоминает, как он видел много «сильного недовольства и разочарования» в комментариях игроков, которые, по его словам, были выражены с юмором или иронией. Более того, Фэн Цзи продолжает, говоря, что он написал свою благодарственную речь победителя два года назад/

Я полностью понимаю эти чувства и разделяю разочарование, потому что за этими эмоциями скрываются не боль или злоба, а достоинство и уверенность. Когда вы так уверены в себе и все же не получаете ожидаемого признания, естественно чувствовать себя расстроенным. Лично я даже более уверен, чем большинство из вас. Фактически, я написал свою благодарственную речь за Игру года два года назад — только чтобы так и не получить шанса произнести ее!



Во время разработки этой игры многие мои коллеги были не столь оптимистичны, как я. Протестировав так много промежуточных сборок, они не могли не сосредоточиться на недостатках игры и не сомневаться, сможем ли мы уложиться в сроки. Одной из моих главных ролей в компании было заверение всех: у нас все отлично, и проект улучшается. Потому что вот в чем дело — вы не можете быть уверены, когда вы уже победили. Это не уверенность; это попугайное повторение результатов. Конечно, мы проиграли сегодня. Мы можем снова проиграть завтра. Ну и что?



Существует бесчисленное множество факторов, которые влияют на результаты, а результаты всегда неопределённы. То, что мы можем контролировать, — это выбор того, что мы делаем: сталкиваемся с реальными проблемами, делаем сложные вещи, следуем тому, во что верим. Когда вы делаете все это, вы должны быть абсолютно уверены.

Фэн Цзи также говорит о том, что их успех — это не случайность, а «неизбежный результат» китайской культуры, таланта и деловой среды. Фэн Цзи считает, что это только начало, поскольку больше китайских студий принесут миру высококачественные и увлекательные китайские истории.

Некоторые говорят, что команда, не имеющая опыта в однопользовательских играх, достигшая такого успеха с первой попытки, — это редкая, неповторимая случайность. Я хотел бы сказать: это не была случайность. Это неизбежный результат объединения китайской культуры, китайского таланта, деловой среды Китая, игровой индустрии Китая и геймеров со всего мира. Если бы мы не осознали эту «неизбежность» на раннем этапе, мы бы не были столь решительны в своем выборе. Это не было авантюрой; это было следование течению истории.



Game Science повезло, что они стали участниками и свидетелями начала этого течения. Я верю, что в будущем многие другие коллеги принесут миру более качественные, более увлекательные и более уверенные китайские истории.

Речь заканчивается на хорошей ноте, поскольку Фэн Цзи признает, что способность студии создавать игры и играть в них уже делает их счастливыми.

По правде говоря, просто способность создавать и играть в игры уже делает нас невероятно счастливыми. В этом мире многие люди никогда даже не имели возможности играть в так называемые AAA-игры, никогда не пользовались консолью или компьютером и чувствуют себя потерянными, огорчёнными или даже отчаявшимися перед лицом своих обстоятельств. Многие страдают от лишений и несправедливости. Именно из-за этого мы должны стремиться создавать лучшие игры — те, которые несут истину, добро и красоту большему количеству людей.



Я всегда считал, что величайшая ценность хороших игр заключается в том, чтобы сделать счастье более равномерно распределённым в этом мире. Дорога впереди длинная, ветры все ещё свирепы, а демоны все ещё высокомерны. Но мы постоянно становимся сильнее.

Фэн Цзи завершает речь, говоря, что он надеется, что «история Black Myth: Wukong может придать немного мужества тем, кто все ещё чувствует себя потерянным, и, возможно, пролить немного света на тех, кто все ещё блуждает во тьме. Тогда, со спокойным сердцем, мы все сможем продолжать двигаться вперёд».