Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.5 1 982 оценки

Хакер 0xZeOn выложил бета-версию взлома Denuvo в Black Myth: Wukong - только для процессоров AMD

2BLaraSex 2BLaraSex

Хакер 0xZeOn выложил в открытый доступ бета-версию взлома Denuvo в Black Myth: Wukong с помощью гипервизора. Минусом данного взлома является то, что он работает только с определенными конфигурациями оборудования и только на процессорах AMD. Также требуется отключение множества функций безопасности. Остальным придется ждать другие версии взлома.

Black Myth: Wukong - популярный ролевой экшен от китайской студии Game Science, выпущенный 20 августа 2024 года и основанный на китайском романе "Путешествие на Запад". Игрок управляет Избранным - обезьяной-воином, который путешествует, сражается с мифическими существами и боссами, используя посох, магию и превращения.

MNM 777
Babadzaki-San
Остальным придется ждать другие версии взлома.

Ничего страшного.Эти привыкли ждать).Подождут.

VIGITAL ART
Babadzaki-San VIGITAL ART

Смеха ради никогда не видел взлом игры,которая работал бы только у одной части играющих на определённых процах.Звучит как клиника какая-то.Или то,что АМУДЕ лучше).

5uperNova Babadzaki-San

Были такие, очень давно, аля 2006-2012гг. Но названия не помню и связано это было с тех. ограничем, потом пираты выпускали патч и для других процов.

VIGITAL ART
BattleEffect

Свистать АМДэшников наверх!

ВЗЛОМ!

Seiji

Да заколебал он со своими амдя и недо кряками...

tvorog8088

Нормально парни конкурируют, вместо одной дурочки сразу два нормальных взломщика.

JackDaniel311

Ну вообще то не дурочка, EMPRESS к сожелению пока что единственная хакераша, кому удалось взломать Denuvo. Просто походу она продалась кому то, и видимо сумму ей предложили не такую маленькую что можно купить 10 квартир в Москве

5uperNova

Интел как обычно

Kartman9

Как всегда придёт войс и всё доделает

r0b0tf00t

Ну силён, пока ещё не завербован НАШым будет)

PuaJl4eJl

Где бы еще ее скачать,эту бета-версию...

