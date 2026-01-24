Хакер 0xZeOn выложил бета-версию взлома Denuvo в Black Myth: Wukong - только для процессоров AMD

Хакер 0xZeOn выложил в открытый доступ бета-версию взлома Denuvo в Black Myth: Wukong с помощью гипервизора. Минусом данного взлома является то, что он работает только с определенными конфигурациями оборудования и только на процессорах AMD. Также требуется отключение множества функций безопасности. Остальным придется ждать другие версии взлома.
Black Myth: Wukong - популярный ролевой экшен от китайской студии Game Science, выпущенный 20 августа 2024 года и основанный на китайском романе "Путешествие на Запад". Игрок управляет Избранным - обезьяной-воином, который путешествует, сражается с мифическими существами и боссами, используя посох, магию и превращения.
Ничего страшного.Эти привыкли ждать).Подождут.
Смеха ради никогда не видел взлом игры,которая работал бы только у одной части играющих на определённых процах.Звучит как клиника какая-то.Или то,что АМУДЕ лучше).
Были такие, очень давно, аля 2006-2012гг. Но названия не помню и связано это было с тех. ограничем, потом пираты выпускали патч и для других процов.
Свистать АМДэшников наверх!
ВЗЛОМ!
Да заколебал он со своими амдя и недо кряками...
Нормально парни конкурируют, вместо одной дурочки сразу два нормальных взломщика.
Ну вообще то не дурочка, EMPRESS к сожелению пока что единственная хакераша, кому удалось взломать Denuvo. Просто походу она продалась кому то, и видимо сумму ей предложили не такую маленькую что можно купить 10 квартир в Москве
Интел как обычно
Как всегда придёт войс и всё доделает
Ну силён, пока ещё не завербован НАШым будет)
Где бы еще ее скачать,эту бета-версию...