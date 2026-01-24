Хакер 0xZeOn выложил бета-версию взлома Denuvo в Black Myth: Wukong - только для процессоров AMD

Хакер 0xZeOn выложил в открытый доступ бета-версию взлома Denuvo в Black Myth: Wukong с помощью гипервизора. Минусом данного взлома является то, что он работает только с определенными конфигурациями оборудования и только на процессорах AMD. Также требуется отключение множества функций безопасности. Остальным придется ждать другие версии взлома.

Black Myth: Wukong - популярный ролевой экшен от китайской студии Game Science, выпущенный 20 августа 2024 года и основанный на китайском романе "Путешествие на Запад". Игрок управляет Избранным - обезьяной-воином, который путешествует, сражается с мифическими существами и боссами, используя посох, магию и превращения.