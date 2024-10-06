Игроки возмутились, что Black Myth: WuKong не номинировали на "Игру года" в голосовании Golden Joystick Awards 2024

Недавняя церемония Golden Joystick Awards вызвала волну возмущения среди геймеров из-за отсутствия в списке номинантов на "Игру года" Black Myth: WuKong. Проект, с момента его анонса, привлек внимание своими впечатляющими трейлерами и уникальным стилем, вдохновленным китайской мифологией. Поклонники ожидали, что столь высоко оцененная игра попадет на одну из самых известных игровых премий, и высказали свое удивление и недоумение в социальных сетях.

Многие пользователи указывают на явные графические достижения и увлекательный геймплей Black Myth: WuKong, которые уже завоевали признание в геймерском сообществе. Комментарии переполнены вопросами о том, почему столь заметный проект был проигнорирован.

Black Myth: WuKong вышла 20 августа на ПК и PlayStation 5, а релиз на Xbox пока не состоялся.