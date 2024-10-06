Игроки возмутились, что Black Myth: WuKong не номинировали на "Игру года" в голосовании Golden Joystick Awards 2024

Недавняя церемония Golden Joystick Awards вызвала волну возмущения среди геймеров из-за отсутствия в списке номинантов на "Игру года" Black Myth: WuKong. Проект, с момента его анонса, привлек внимание своими впечатляющими трейлерами и уникальным стилем, вдохновленным китайской мифологией. Поклонники ожидали, что столь высоко оцененная игра попадет на одну из самых известных игровых премий, и высказали свое удивление и недоумение в социальных сетях.
Многие пользователи указывают на явные графические достижения и увлекательный геймплей Black Myth: WuKong, которые уже завоевали признание в геймерском сообществе. Комментарии переполнены вопросами о том, почему столь заметный проект был проигнорирован.
Black Myth: WuKong вышла 20 августа на ПК и PlayStation 5, а релиз на Xbox пока не состоялся.
нет повестки, нет награды
Разрабы молодцы. Бабло - лучший показатель доверия игроков.
О, значил длс типа брони для лошади полностью оправданы? Ну наконец то
Просто квадроберам надо разогнаться, тогда глядишь примут в свои ряды, но все равно присутствует проблема с их точки зрения - там женщины красивые.
Как почему?А где в игре продвижение черных ребят?Где 108 типов гендерной индентификации боевых дирижаблей?Как нету!?Тогда как "АВТОРИТЕТНОЕ" игровое издание мы не можем поставить игре хорошую оценку и уж тем более номинировать её на престижные награды!
У меня при температуре 37 и то не такие наркоманские сны 😁
Потому, что повесточки нет, конечно. Это как с Оскаром.
В вахе тоже нет, но она в списке есть
в вахе негр есть и женщина сильная
Лол они всегда там были, у нас кстати тоже женщины сильные в стране есть и негры, ты их боишься раз на это падает твой взор?
ещё один с промытыми мозгами не видящий нигде повестки...
в вуконге нет негров поэтому никаких ему премий
Номинируют то по квотам сейчас.
У Карманова хорошие подборки были с разными графиками и скринами - как в пять утра по США, рейтинги WuKong (лидировавшего с 90.4%) вдруг внезапно начали обваливать и буквально за пару часов обрушили до такого уровня, чтобы игра не попала даже в тройку лидеров. Т.е. чтобы её можно было не упоминать среди победителей вообще.
Игра года в моем сердце, мнение журналюг и любителей повестки мало интересно
Кому нужны эти номинации от журнализов проституток? Всегда воспринимал эти мероприятия как цирк и шапито которые не на что не влияют. Только может потешить самолюбие куколда Дракмана да ЧСВшного бурята.
С одной стороны так то обезьянка ничем особенным не выделяется. С другой стороны глядя на прочих кандидатов там никто ничем не выделяется.
Никогда такого не было - и вот опять. Внезапно оказалось, что все эти премии - чисто политические мероприятия, и дают кому положено, а не кто заслужил. // Александр Ковалёв
Единственная игра которую прошел в этом году
У меня наоборот, единственная которую не прошёл, босс на горе не дал пройти
Даже не удивлён! Вроде по ситуации с Atomic Heart уже можно было понять, насколько у организаторов данного мероприятия всё политизировано и ангажировано. Ублюдки, сэр!
а она должна была там быть?)
Ну судя по ажиотажу, наверное да...
хотя бы просто номинироваться, почему бы и нет, за год не так уж много игр то вышло, эта ничем не хуже остальных
Отсутствие игры среди номинантов в данной позорной церемонии это награда сама по себе, ведь в противном случае ей бы пришлось стоять одном в ряду с играми от инклюзивщиков, ущемленцев, нитакусиков и прочих ублюдков так, будто они ей в каких-то аспектах ровня.
Black Myth: Wukong всяко выше этой помойки и всех её участников.
вообще странно утверждать что в игре нету негров, главный герой же обезьяна-значит причина определенно не в этом
при этом весь геймлей построен на том, что этот халабулумба бегает и хлестает противников(в основном мужского типа тела) своим толстым и длинным агрегатом по лицу. Вполне символично и соотвтетсвует лгбт движению. Значит причина и не в этом.
Как минимум по этим двум критериям-это не игра года, а игра тысячелетия по меркам ЛГБТ.
Можно было бы сказать что игра ущемляет феминисток-но ведь Главный Герой представлен тупым и неразумным животным. Так что тоже мимо.
А может быть...повестки наоборот настолько много, что игру хотят номинировать сразу на игру всех времен(как тетрис)?
а еще забыл упомянуть, что у халабулумбы есть способность увеличивать свой агрегат с ростом CUMцентрации)
Китайскую игру, Номини́ровать, да вы с дуба рухнули - Янки этого не позволят...
Дык Golden Joystick Awards расисты)
так и правильно вы видели вообще список?там один кал,нечего этому шедевру там делать
Это ж китайская игра. Смуту бы тоже не номинировали, даже если бы она была лучше Ведьмака 3, как обещали. Чистая политика, очевидно же.
Но повесточников и тут тригернуло. Обиженный любые обиды принимает на свой счет, вот уж истина.
Хы, зассали
ну реально, в этом году какая ещё игра так хайпанула ? // Тарлан Даргаев
Хелдайверс, правда сони грохнули хайп очень быстро // Костя Шабаганов
Space marines 2 , silent hill, stellar blade , // Владимир Конников
Про сх ещё ничего непонятно, пейсмарин определённо, но даже не близко по продажам, лядь так же, как и пейсмарин. Вьетконг по любому решает // Александр Ковалёв
Сталкер хайпит) правда в негативной стороны, но кто знает что будет если выйдет 20 ноября
Это как с Оскаром, нет черномазых и пидeров, нет награды.
Потому что боятся)
Потому-что там нет афро-трансгендера и потому-что всё проплачено... Как и ранее на этом убогом голден-жойстик.
ну там же нет негро-геев-трансо-небинаров. мусор, а не игра! какие наград?? повестка убивает индустрию.
Там есть босс которого звать "не белый" =)
Всем мб надоели соулс лайк дрочильни
Всем - это кому? Западным радужным толерастам? У этой игры огромный онлайн и 96% положительных отзывов. Я, конечно, не люблю соулс механики, но в отличие от других соулсов, в этой игре хотя бы боевая система сделана нормально - играть можно. Эта игра на голову выше всяких там элден рингов и прочей фигни в среде соулсов, если уж сравнивать.
Судя по онлайну игры спрос на такие игры огромный.
Я расстроен что стелар блейд нет в списке. Но что поделаешь.
ИМХО отличный показатель для игры, если она не номинирована в подобном г*вне, это уже победа. Это всё равно что включить в список п**расов
А вот это действительно откровенное свинство , ибо игра того, более чем, заслуживает!
Не играла, да и на игру мне до лампочки. Плюс, не удивлюсь, если в списке были игры ЕА и Ебисофт.
Странно конеш
уникумы, которые что-то крякают о повестке и прочем. Вы прочитайте почему игру не номинировали. На какое её звание барть? «Лучшая игра года на ПК» так там будут бороться ПК-эксклюзивы, а игра на плойку выходила ещё (что так же не делает её экзой). Её не игнорировали так же за дизайн - она попала в номинацию - Лучший визуальный дизайн
Автор просто высрал кривую новость, которую сам краем глаза где-то увидел
Ты хочешь сказать что в прошлые года эту номинацию брали игры которые были чисто на пк? Бг3, хитман3, Return to Monkey Island, Death Stranding, были пк эксклюзивами?
Окей. Чем не устраивает лучшая игра для консолей? Там в номинациях Dragon's Dogma 2, Helldivers 2 и Prince of Persia: The Lost Crown. Это всё мультиплатформенные игры, которые выходили на пк в том числе, но их номинировали. Еще 7 финалка, которая на пк тоже выходит.
В номинации на пк куча ноунеймов и фростпанк 2, у которого уже анонснута консольная версия.
ну называть очередной соулслайк, впрочем не то, что соулслайк, а даже симулятор боссфайтов, игрой с увлекательным геймплеем как-то уж слишком самоуверенно. В своём жанре Black Myth безусловно игра года, но не в общем разрезе уж точно.
Там в номинациях палворд и последний принц...На их фоне даже стеллар блейд шедевр.
Но всё тобою сказанное не отменяет 96% положительных отзывов и огромного онлайна у игры, а значит вполне можно претендовать на награду. Правда, я игру года выдал бы совсем другой игре, ибо соулсы не очень люблю. Но факт остаётся фактом. Black Myth очень высоко оценили геймеры. Одного этого факта достаточно, чтобы, если не получить награду, то хотя бы попасть в номинацию.
Дак еще в прошлом году я говорил, что сейчас награды дают не за качество продукта, а за количество повесточки. Причём не только в количестве она нужна, но и в качестве. Т.е. не только алфавитных людей напихать триллиард, но и по всяким правам сквоттеров пройтись, и про драг квинам. По всему списку короче.
Не зря в прошлом году победила Бг3 - одна из самых повесточных игр в принципе в истории.
Не, скорее, потому что игра китайская. При нагнетании политической напряженности между США и Китаем победа в номинации игры Гойда Black Myth: Wukong была бы равнозначна плевку в американское общество.
То что в неё поиграли две деревни китайцев не делает её шедевром. Крепкий середняк, не более.
Ох еб*ть, а уж в Стар Варс Аутистов дохyя то кто сыграл наверное?
Свит бабе не дали🤣 // Алексей Фомин
Это моё узколобое мышление, но мне лично плевать на весь этот цирк с конями. Какая разница кто какие игры номинирует и какие игры получают призы? Я играю в то что мне по кайфу и как-то всё равно, являются ли они играми года или худшими играми года или вообще ни в каких номинациях не отсвечивают. Может быть для продвижения и самих авторов это важно, но так как я простой потребитель, то мне плевать. Просто вознаграждаю их тем, что отдаю свои деньги. Единственная причина, почему я ещё смотрю такие шоу - это анонсы игр. Если конечно эти шоу не начинают в 00 часов по МСК, тогда забиваю на них.
странно что нет игры в номинации. могла бы потолкаться с другими играми.
Ну так вся эта шушара с наградами и прочей шляпой, типа тусовок и пр. изначально работатет на систему. Систему созданную для продвижения повестки, поэтому этой игры там быть и не должно. Это тоже самое что придти в Детский мир и возмущаться тем, что там алкоголь не продают. Когда же уже до людей дойдет, что все эти компании занимаются своими делами и преследуют определенные цели, а не на них работают. Вот пока не дойдет они так и будут дурачка включать и возмущаться, типа не знают в какой системе живут пфф
И не надо. У особенных своя тусовка, где всякие нилы дракманы и прочая шушара друг друга хвалят. Лучший показатель качества игры это оценки пользователей и онлайн. И то и другое у Вуконга было на высоте. Абсолютно похер на все эти награды и номинации.
Слушайте лучше обеспечьте этой игре стабильный онлайн ибо шутер годный 10 из 10.
https://steamdb.info/app/6000/charts/
Чем больше людей ссыграют в Republic Commando тем лучше ибо игра топчик 10 из 10 как я сказал.
p.s. Игра в свое время была купленна в gog.com еще до ссанкций но в gog нет статистики по кол-ву игроков в игре.
А как же Смута?
утю тю тю тю возмутились игроки))))
Ну наверное потому, что рейтен игры составил на процентов 80-90 одной страной. Игра далеко не для всех!
Прикинь колда в одной известной стране продается лучше чем в других причем в раз 10-20 и что? Причем тут страна ?
не понимаю вообще эти слешер игры, пробовал как то игру конан 2004 года так там вообще управление дубовое да и камера не особо поворотливая, что бы убить одного врага надо раз 50 его избить, что вообще в этих слешерах, соулсах хорошего то что вы аж на них надрачиваетесь?
Западное шоу, не номинирует игру комунистического Китая?
Какие же умственно-отсталые эти вечно возмущенные "игроки".
Добро пожаловать в реальный мир.
Так-то оно так, но западники пяткой в грудь себя бьют заявляя, что они нетакусики.
Вот теперь интересно послушать официальный нетакусиковый ответ, чем им обезьянка не угодила.
(Интересно, потому что ответ нитакусиков будет почти гарантированно сопровождаться их какусиком прилюдно себе в штаны)
Игра проходнячок, середнячок. Что там номинировать?
японские соулсы так и не переплюнула - тупой копирайт с улучшенными текстурками и прыгающей в небеса макакой
Потому что игра переоцененая дрисня , кроме графики ничего нет. Я повелся на хайп и впервые купил игру по фулл прайсу за 59.99 , по началу норм было , но однообразие убило , вытерпел 20 часов и удалил.
У даунищ одна повестка виновата (сам отрицательно отношусь к ЛГБТ), а то что игра днище на любителя садомазо в расчет не берут
Да ты что, игра же ЩЕДЕВР ТАМ ПОВЕСТКИ НЕТУ, а остальное в игре не важно.
И то что игра эпически популярна с огромным онлайном, это ты тоже в расчёт не берёшь? И отзывы 96% положительных в расчёт не берёшь? Наверное ты считаешь, что огромный онлайн бывает только у "днище" игр с отрицательными отзывами?
Фанат Concord- что ли?
Этот опять свою шизо-базу выдал.
Убери китайцев из статистики, тогда онлайн и отзывы будут иными и не в пользу игры
Каеф траить босса в сингле по 100500 раз. Шедевр мля!
Игроки или всё же китайские боты?
Хахах дак им и ботов привлекать не нужно. Шапками закидают
Китайцы живут в своем мире и на то, что происходит в остальном мире им плевать. Они и не знают о всяких там играх года))))
и хорошо
Что это за игроки такие, которые опять бегут вперёд паровоза, нифига не разобравшись. Одним словом - клоуны.))
пусть плачут дальше
Не тянет она на игру года и близко. В прочем как и половина номинатов. Год максимально унылый на игры
Я не понимаю что в таких номинациях вообще делают соевые инклюзивы.
ИМХО если выбирать то выбирать из того что доступно всем на всех платформах.
А что в ней такого, что бы она стала игрой года? Может сюжет? Нет. Может.... а что там есть? Графика? Серьезно? В ней да же геймдизайн отвратный. Продалась она большим количеством? Ну тогда Танки еще нужно сделать игрой года или Хинкали
смотрите все ущемленный пришел, сейчас он авторитетно пояснит почему игра шлак)))
ну поясни, раз так анонсировал свое выползание. Если тебе интересно мое мнение, вдруг, то оно описано выше.
А ты видел какие там игры номинировали? Одни инди...
а разве инди это не игры? Есть инди, которые гораздо круче макаки
там такие инди, что даже если бы там был симулятор картошки-он выглядел бы как минимум не хуже чем они
так что почему нет бизяны-вопрос остается открытым
А за что давать игру года? В игре по сути кроме геймплея и местами музыки нет никаких достоинств. Коридорная игра и только
Фактишь
а гадавару 2018 дали. А там на порядок хуже во всем было. Соевый кратос, соевая история, соевый сынышка, убогий геймплей, боевая система пару кликалок, тупые загадки
коридорность в минус? Тогда хоть одну игру лучше чем макака в этом году можно? их нет даже близко. соневский кал? это даже играми сложно назвать
Вар 2018 заслуженно взял. Полное переосмысление Кратоса пошло. Сюжет эпичный и интересный. Первый бой с Бальдором так вообще на всю жизнь запомнил лол. Да и по твоему Ву Конг не про папу кликов? Игра даже своей атмосферы не имеет. Просто копирка соулса с добавлением бога войны. Причем игра скучна тем, что у тебя меняются только способности. В год оф варе был топор, клинки, разные спец атаки и это не считать талисманов. Макака на порядок хуже). Как показывает практика, некоторые игроки вообще не нашли хаб в игре т.к нужно было найти какого-то нпс в кишке и поговорить с ним)
так игра кал
урааа макака не будем номинирована
после выхода SH2 от макаки только бумажка с чиркашом осталась.