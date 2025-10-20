Инженер смог обойти последнюю версию защиты Denuvo в Black Myth: Wukong

Российская и международная игровая общественность обсуждает сообщение специалиста по обходу DRM — Мориса Хойманна (Maurice Heumann), который в недавних публикациях заявил, что сумел «надёжно обойти» актуальную реализацию защиты Denuvo в Black Myth: Wukong. По его словам, работа велась в рамках подготовки к докладу и включала бенчмаркинг производительности. К сожалению, подробностей взлома и метода обхода антипиратской защиты Хойманн не раскрывает «по очевидным причинам».

В подтверждение своих слов специалист опубликовал скриншот с рабочим столом и запущенной игрой — кадр демонстрирует ранний прогон проекта в контролируемой среде и вывод логов тестовой сессии. Однако на данный момент никаких технических подробностей или репаков он не распространяет и прямо заявляет, что не планирует «сливать» решение из-за юридических рисков.

Реакция сообщества оказалась смешанной. Часть пользователей и исследователей приветствует результаты как интересный кейс для научного обсуждения и анализа влияния DRM на производительность, другие прямо указывают, что обход защит сам по себе не приносит пользы, если это не сопровождается ответственным раскрытием разработчикам или публикацией результатов в научном/практическом ключе. В ветке обсуждения также отметили, что наличие обхода не означает немедленного появления пиратских сборок — автор неоднократно подчёркивал, что избегает «жёстких публикаций» из-за предыдущих юридических проблем.

Denuvo остаётся одной из самых спорных систем защиты в индустрии — сторонники отмечают её вклад в борьбу с массовым взломом в первые недели релиза, критики указывают на возможное влияние на производительность и стабильность игр. Ранее похожие дискуссии возникали вокруг других громких тайтлов, где исследования безопасности и тесты производительности становились предметом публичных дебатов между исследователями, студиями и издателями.

На момент выхода материала издатель и разработчики Black Myth: Wukong официальных комментариев по поводу заявления Хойманна не давали. Представители индустрии обычно реагируют на такие сообщения с осторожностью: они либо принимают меры по усилению защиты, либо выпускают официальные разъяснения о том, что обход не равен утечке готового продукта.