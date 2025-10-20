Инженер смог обойти последнюю версию защиты Denuvo в Black Myth: Wukong

Российская и международная игровая общественность обсуждает сообщение специалиста по обходу DRM — Мориса Хойманна (Maurice Heumann), который в недавних публикациях заявил, что сумел «надёжно обойти» актуальную реализацию защиты Denuvo в Black Myth: Wukong. По его словам, работа велась в рамках подготовки к докладу и включала бенчмаркинг производительности. К сожалению, подробностей взлома и метода обхода антипиратской защиты Хойманн не раскрывает «по очевидным причинам».
В подтверждение своих слов специалист опубликовал скриншот с рабочим столом и запущенной игрой — кадр демонстрирует ранний прогон проекта в контролируемой среде и вывод логов тестовой сессии. Однако на данный момент никаких технических подробностей или репаков он не распространяет и прямо заявляет, что не планирует «сливать» решение из-за юридических рисков.
Реакция сообщества оказалась смешанной. Часть пользователей и исследователей приветствует результаты как интересный кейс для научного обсуждения и анализа влияния DRM на производительность, другие прямо указывают, что обход защит сам по себе не приносит пользы, если это не сопровождается ответственным раскрытием разработчикам или публикацией результатов в научном/практическом ключе. В ветке обсуждения также отметили, что наличие обхода не означает немедленного появления пиратских сборок — автор неоднократно подчёркивал, что избегает «жёстких публикаций» из-за предыдущих юридических проблем.
Denuvo остаётся одной из самых спорных систем защиты в индустрии — сторонники отмечают её вклад в борьбу с массовым взломом в первые недели релиза, критики указывают на возможное влияние на производительность и стабильность игр. Ранее похожие дискуссии возникали вокруг других громких тайтлов, где исследования безопасности и тесты производительности становились предметом публичных дебатов между исследователями, студиями и издателями.
На момент выхода материала издатель и разработчики Black Myth: Wukong официальных комментариев по поводу заявления Хойманна не давали. Представители индустрии обычно реагируют на такие сообщения с осторожностью: они либо принимают меры по усилению защиты, либо выпускают официальные разъяснения о том, что обход не равен утечке готового продукта.
Опять какую-то парашу взломали. Но хоть не нонейм игру 2012г
хоспади убогыш))если это параща как ты высрал .тогда назови что ты считаешь не парашей чтобы я поржал и другие
Он прав это очередной соулскал с китаезкой обезяной
Обход защиты - это исследование, наука.
так надо было и ехе слить
ты только заголовок читал да?
а от куда у него юридические проблемы будут - если он исследователь любитель - просто это чел перед этим всем к пиратам заявлялся сначала и писал потом об исследование что он будет ковыряться и т.д - ни каких бумажек он не подписывал если чё.
наше дело будет жить...
уже прошел вчера оффку ,на один раз игра ,в начале интересная ,потом уже одно и тоже надоедает
интересную вещь расскажу перед тем как это он сделал в Black Myth: Wukong вышел патч а там похудел ехе на "Modified b1/Binaries/Win64/b1-Win64-Shipping.exe (-174.29 MiB)" как бы намекая а не облегчённая эта версия?
Сейчас-бы во время не то что фотошопа, а ИИ верить сказкам и СКРИНШОТАМ, даже ВИДЕО если-бы он показал, уже и этому не стоит верить. А так если работа была сделана с целью проверки, то подобное НЕ афишируется(особенно если не будешь рассказывать как ты это сделал), а тут классический хайп момент.
Та и как-то все это странно, бывшему инженеру Дуньки(Морису Хойманну) делать не хер? Или он так пытается саму контору обратить на себя внимания, типа рано вы меня тырнули я вон чё могу? В чём вообще логика его поступков? Зачем ему это?
Ееее епть) Ура епть. Игры конечно стоят дорого сейчас, санкции, курс итд, но ептеть, ждать игру более года!! пока взломают такой гон,все кто хотел уже давно тем или иным способом ее прошел. Не фанат соулслайков но макакен зашел.
Так её не слили, взломали, но не слили
Да не важно. Если взломали то ближайшее время, годика так пол или полтора, сольют)
Инженер слейте пожалуйста кряк в сеть ,а то моя родная FX5090Ti super уже заждалась мощной игры ,простаивая негруженная без дела
Купил, прошёл несколько раз и не жалею, даже рад что взломали, ведь дермуву теперь могут убрать и с лицухи - отличная новость