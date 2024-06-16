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Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.6 270 оценок

Канал Pure Xbox раньше времени опубликовал превью экшена Black Myth Wukong

butcher69
Новости

Канал Pure Xbox случайно опубликовал превью экшена Black Myth Wukong раньше времени. Ролик наполнен разнообразными геймплейными кадрами. Демо-версия, длительностью около часа, продемонстрировала не только красоту игры, но и ее увлекательный геймплей.

Описывая демо, журналисты не скупятся на эпитеты. Black Myth Wukong выглядит феноменально. Разработчикам удалось не только создать потрясающую картинку, но и придумать интересных боссов с уникальными механиками.

Один из боев демонстрирует противостояние главного героя с гигантским хвостатым золотым карликом. Это существо не только атакует напрямую, но и призывает орду врагов, а также частично разрушает арену. Помимо этого в ролике показаны встречи и с другими запоминающимися врагами.

Напомним, релиз Black Myth Wukong запланирован на 20 августа 2024 года. Остается ждать совсем немного, чтобы погрузиться в этот красочный и увлекательный мир.

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