Канал Pure Xbox раньше времени опубликовал превью экшена Black Myth Wukong

Канал Pure Xbox случайно опубликовал превью экшена Black Myth Wukong раньше времени. Ролик наполнен разнообразными геймплейными кадрами. Демо-версия, длительностью около часа, продемонстрировала не только красоту игры, но и ее увлекательный геймплей.
Описывая демо, журналисты не скупятся на эпитеты. Black Myth Wukong выглядит феноменально. Разработчикам удалось не только создать потрясающую картинку, но и придумать интересных боссов с уникальными механиками.
Один из боев демонстрирует противостояние главного героя с гигантским хвостатым золотым карликом. Это существо не только атакует напрямую, но и призывает орду врагов, а также частично разрушает арену. Помимо этого в ролике показаны встречи и с другими запоминающимися врагами.
Напомним, релиз Black Myth Wukong запланирован на 20 августа 2024 года. Остается ждать совсем немного, чтобы погрузиться в этот красочный и увлекательный мир.