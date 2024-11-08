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Black Myth: Wukong 20.08.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.5 1 354 оценки

Китайская игровая индустрия фиксирует рекордную выручку благодаря Black Myth: Wukong - продано свыше 21 млн копий игры

AceTheKing
Новости

Издание China Morning Post поделилось данными касательного финансовых показателей китайской игровой индустрии. В третьем квартале китайский рынок достиг рекордного объёма продаж в размере 91,8 миллиардов юаней ($12,9 миллиарда) - это на 9% больше чем в прошлому году.

Отмечается, что во многом это стало возможным благодаря огромному финансовому успеху Black Myth: Wukong. Помимо роста внутренних продаж, его глобальная популярность способствовала росту зарубежных доходов китайских видеоигр на 21%.

По данным VG Insights, продажи Black Myth: Wukong превысили 21 миллион копий на сегодняшний день, что принесло разработчику в общей сложности более $1 миллиарда.

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Комментарии: 18
Ваш комментарий
taotahu1992

Надеюсь марку они будут держать и в новых играх

7
Пользователь ВКонтакте

Игра без ЛГБТ повестки - отличные продажи, жалко таких разработчиков практически нету // Максим Чухломин

7
Ardolon

Главное чтобы не скатились, многие студии начинали за здравие, а потом дело к упокоению шло.

0
Антон Патриарх Логвинов

А x**е нет, если 80 или 90% продаж это сами китайцы. 20 лямов продаже есть 20 лямов продаж, но убери Китай и игра в мире продала ляма два максимум, а это уже такой себе успех.

0
0ncnjqybr Антон Патриарх Логвинов

70% так-то. Все еще большинство, но 30% от 20 лямов очень даже дофига.

0
Кей Овальд

Круто. Развивайтесь, братушки. На вас вся надежда, ибо американский рынок уже загнивает.

4
Demon-Lord

Если загнивает - откажись от Steam, Xbox или PSN, установи VK Play или найди китайский аналог, в чем тут вообще проблема?

-9
Perfect Life Demon-Lord

Вы не понимаете. Это другое 😅.

-1
Scerkrou7 Demon-Lord

Так..... С каких пор psn стал Американским ?

1
Viking90 Demon-Lord

Зачем такие радикальные меры, когда можно ненавидеть и пользоваться, одно другому не мешает.😎 Ты вот думаешь раз ресурс пен ДОСовский и если им пользуется россиянин он обязан любить пендосию и целовать их в одно место. А ничего что человек отдает свои кровно заработанные под названием деньги? Деньги - товар и никаких чувств, все просто. А ты же хочешь чтобы человек с потрохами продался, только потому что Steam это пендосовская платформа и у нас нету достойного аналога :) Хотя VK Play не так уж и плох как по мне, да, Steam будет по функциональней, но и VK Play не стоит на месте, постоянно обновляется.

1
Demon-Lord Scerkrou7

С тех пор, как Япония союзник США, который и в своих продуктах ориентируется в том числе на "загнивающий Запад", а не на Китай. Так что ценностно и экономически Япония часть этого "загнивающего" мира.

-2
SOLUS5678

Вот это успех успехов, нечего сказать.

2
Пользователь ВКонтакте

// Азамат Шехов

1
askazanov

Теперь ждём от Китайцев игр!? )

0