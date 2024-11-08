Китайская игровая индустрия фиксирует рекордную выручку благодаря Black Myth: Wukong - продано свыше 21 млн копий игры

Издание China Morning Post поделилось данными касательного финансовых показателей китайской игровой индустрии. В третьем квартале китайский рынок достиг рекордного объёма продаж в размере 91,8 миллиардов юаней ($12,9 миллиарда) - это на 9% больше чем в прошлому году.
Отмечается, что во многом это стало возможным благодаря огромному финансовому успеху Black Myth: Wukong. Помимо роста внутренних продаж, его глобальная популярность способствовала росту зарубежных доходов китайских видеоигр на 21%.
По данным VG Insights, продажи Black Myth: Wukong превысили 21 миллион копий на сегодняшний день, что принесло разработчику в общей сложности более $1 миллиарда.
Надеюсь марку они будут держать и в новых играх
Игра без ЛГБТ повестки - отличные продажи, жалко таких разработчиков практически нету // Максим Чухломин
Главное чтобы не скатились, многие студии начинали за здравие, а потом дело к упокоению шло.
А x**е нет, если 80 или 90% продаж это сами китайцы. 20 лямов продаже есть 20 лямов продаж, но убери Китай и игра в мире продала ляма два максимум, а это уже такой себе успех.
70% так-то. Все еще большинство, но 30% от 20 лямов очень даже дофига.
Круто. Развивайтесь, братушки. На вас вся надежда, ибо американский рынок уже загнивает.
Если загнивает - откажись от Steam, Xbox или PSN, установи VK Play или найди китайский аналог, в чем тут вообще проблема?
Вы не понимаете. Это другое 😅.
Так..... С каких пор psn стал Американским ?
Зачем такие радикальные меры, когда можно ненавидеть и пользоваться, одно другому не мешает.😎 Ты вот думаешь раз ресурс пен ДОСовский и если им пользуется россиянин он обязан любить пендосию и целовать их в одно место. А ничего что человек отдает свои кровно заработанные под названием деньги? Деньги - товар и никаких чувств, все просто. А ты же хочешь чтобы человек с потрохами продался, только потому что Steam это пендосовская платформа и у нас нету достойного аналога :) Хотя VK Play не так уж и плох как по мне, да, Steam будет по функциональней, но и VK Play не стоит на месте, постоянно обновляется.
С тех пор, как Япония союзник США, который и в своих продуктах ориентируется в том числе на "загнивающий Запад", а не на Китай. Так что ценностно и экономически Япония часть этого "загнивающего" мира.
Вот это успех успехов, нечего сказать.
// Азамат Шехов
Теперь ждём от Китайцев игр!? )