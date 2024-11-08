Китайская игровая индустрия фиксирует рекордную выручку благодаря Black Myth: Wukong - продано свыше 21 млн копий игры

Издание China Morning Post поделилось данными касательного финансовых показателей китайской игровой индустрии. В третьем квартале китайский рынок достиг рекордного объёма продаж в размере 91,8 миллиардов юаней ($12,9 миллиарда) - это на 9% больше чем в прошлому году.

Отмечается, что во многом это стало возможным благодаря огромному финансовому успеху Black Myth: Wukong. Помимо роста внутренних продаж, его глобальная популярность способствовала росту зарубежных доходов китайских видеоигр на 21%.

По данным VG Insights, продажи Black Myth: Wukong превысили 21 миллион копий на сегодняшний день, что принесло разработчику в общей сложности более $1 миллиарда.