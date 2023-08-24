Китайский ролевой боевик Black Myth: WuKong получил новые геймплейные ролики

IGN опубликовала новый геймплейный ролик игры Black Myth: WuKong, снятый на выставке Gamescom 2023. В ролике показано, как главный герой приключения сражается с непростым боссом.
Как вы уже знаете, мы играли в демоверсию Black Myth: WuKong на выставке Gamescom 2023 и столкнулись с продуктом, который в некотором смысле еще не доработан и нуждается в доработке, но при этом обладает явным и очевидным потенциалом.
Об этом свидетельствует и поединок с боссом, в котором Вуконгу противостоит некий гигантский тролль, вооруженный дубинами и способный испускать смертоносные молнии в виде концентрических волн: атака, которой следует избегать, чтобы не получить слишком большой урон. Так же было представлено около 12 минут геймплея из английской версии.
Вдохновленная легендой о короле обезьян Сунь Укуне, игра, разработанная компанией Game Science, еще только готовится к выходу, поскольку ее запуск намечен на третий квартал следующего года, но уже сейчас она подает большие надежды и, похоже, способна занять достойное место в жанре соулс-ориентированных игр.
По сути, в игре нет ничего лишнего - ни вызывающей обстановки, ни внушительных врагов, ни арсенала, ни репертуара, доступного главному герою. В общем, мы не сомневаемся, что авторам удастся создать отличный продукт.
Так оно все-таки существует?..
Симулятор кавказца выйдет от китайцев, ирония и забава)) А так жду, действительно интересная концепция.